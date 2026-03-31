El Tricolor tiene buenos números ante Bélgica

La Selección Mexicana de Futbol tendrá este martes otro examen rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al enfrentar a Bélgica en partido amistoso de preparación en el Estadio Soldier Field de Chicago, en Illinois, a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey.

Ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones, entre amistosos y oficiales que incluyen batallas en Mundiales de futbol.

El saldo es de tres victorias para México, a cambio de dos derrotas y par de empates, con nueve goles a favor y 11 en contra, para una diferencia de goles negativa de -2.

Ficha

Futbol

Internacional

Juego amistoso

México Vs. Bélgica

Estadio Soldier Field

Chicago, Illinois, EUA

19:00 horas

Tiempo de Monterrey

Azteca 7

Entérate

Enfrentamientos entre México y Bélgica, a lo largo de la historia:

1969, juego amistoso: Bélgica 2-0 México

1969, juego amistoso: México 1-0 Bélgica

Mundial México 1970, Fase de Grupos: México 1-0 Bélgica

Mundial México 1986, Fase de Grupos: Bélgica 1-2 México

1990, juego amistoso: Bélgica 3-0 México

Mundial Francia 1998, Fase de Grupos: Bélgica 2-2 México

2017, juego amistoso: Bélgica 3-3 México

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