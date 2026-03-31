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Deportes

El Tricolor tiene buenos números ante Bélgica

La Selección Mexicana de Futbol tendrá este martes otro ensayo para el Mundial 2026 al enfrentar a los belgas en Chicago, Illinois

  • 31
  • Marzo
    2026

La Selección Mexicana de Futbol tendrá este martes otro examen rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al enfrentar a Bélgica en partido amistoso de preparación en el Estadio Soldier Field de Chicago, en Illinois, a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey.

Ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones, entre amistosos y oficiales que incluyen batallas en Mundiales de futbol.

El saldo es de tres victorias para México, a cambio de dos derrotas y par de empates, con nueve goles a favor y 11 en contra, para una diferencia de goles negativa de -2.

Ficha

Futbol
Internacional
Juego amistoso
México Vs. Bélgica
Estadio Soldier Field
Chicago, Illinois, EUA
19:00 horas
Tiempo de Monterrey
Azteca 7

Entérate

Enfrentamientos entre México y Bélgica, a lo largo de la historia:

  • 1969, juego amistoso: Bélgica 2-0 México
  • 1969, juego amistoso: México 1-0 Bélgica
  • Mundial México 1970, Fase de Grupos: México 1-0 Bélgica
  • Mundial México 1986, Fase de Grupos: Bélgica 1-2 México
  • 1990, juego amistoso: Bélgica 3-0 México
  • Mundial Francia 1998, Fase de Grupos: Bélgica 2-2 México
  • 2017, juego amistoso: Bélgica 3-3 México

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