El Tricolor tiene buenos números ante Bélgica
La Selección Mexicana de Futbol tendrá este martes otro ensayo para el Mundial 2026 al enfrentar a los belgas en Chicago, Illinois
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Marzo
2026
La Selección Mexicana de Futbol tendrá este martes otro examen rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al enfrentar a Bélgica en partido amistoso de preparación en el Estadio Soldier Field de Chicago, en Illinois, a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey.
Ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones, entre amistosos y oficiales que incluyen batallas en Mundiales de futbol.
El saldo es de tres victorias para México, a cambio de dos derrotas y par de empates, con nueve goles a favor y 11 en contra, para una diferencia de goles negativa de -2.
Ficha
Futbol
Internacional
Juego amistoso
México Vs. Bélgica
Estadio Soldier Field
Chicago, Illinois, EUA
19:00 horas
Tiempo de Monterrey
Azteca 7
Entérate
Enfrentamientos entre México y Bélgica, a lo largo de la historia:
- 1969, juego amistoso: Bélgica 2-0 México
- 1969, juego amistoso: México 1-0 Bélgica
- Mundial México 1970, Fase de Grupos: México 1-0 Bélgica
- Mundial México 1986, Fase de Grupos: Bélgica 1-2 México
- 1990, juego amistoso: Bélgica 3-0 México
- Mundial Francia 1998, Fase de Grupos: Bélgica 2-2 México
- 2017, juego amistoso: Bélgica 3-3 México
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