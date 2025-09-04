Presentan Ley de Ciberseguridad en el Congreso del Estado

Diputados locales de la 4T presentaron una iniciativa para expedir la Ley de Ciberseguridad en Nuevo León, con la intención de proteger a ciudadanos, empresas y dependencias públicas ante el aumento de ataques digitales.

La propuesta fue impulsada por el diputado Jesús Elizondo Salazar, junto con los coordinadores Mario Soto de Morena y Claudia Chapa Partido Verde Ecologista de México, además de los legisladores morenistas Greta Barra, Tomás Montoya, Grecia Benavides, Anylu Bendición y Reyna Reyes.

"La ciberseguridad ya no es un tema opcional, sino una necesidad urgente para proteger la vida digital de las y los nuevoleoneses. Con esta ley buscamos blindar a la ciudadanía frente a delitos en línea y fortalecer la confianza en nuestras instituciones", dijo Jesús Elizondo promovente de la reforma.

El proyecto también busca impulsar la educación y cultura de prevención desde las escuelas, habilitar plataformas de denuncia ciudadana contra fraudes y delitos en línea, así como promover campañas de alfabetización digital para la población.

"Nuestra obligación es garantizar que Nuevo León cuente con un marco legal moderno, capaz de prevenir y sancionar las amenazas digitales que afectan a jóvenes, empresas y familias por igual", agregó Mario Soto, coordinador de la bancada de Morena.

De aprobarse, la Ley colocaría al estado a la vanguardia en la protección de derechos digitales, fortaleciendo la confianza en los servicios públicos y el entorno digital, además de atraer inversión y reforzar la seguridad de la ciudadanía.

