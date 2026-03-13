Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_2_16e2f3b453
Nuevo León

Entrega Raúl Cantú equipo deportivo a más de 500 atletas

El alcalde de Salinas Victoria destacó que el apoyo a los atletas forma parte de las acciones para impulsar el deporte entre la juventud

  • 13
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y respaldar a jóvenes talentos del municipio, el alcalde Raúl Cantú de la Garza encabezó la entrega de equipo deportivo a más de 500 atletas municipales en Salinas Victoria.

El evento se realizó este 13 de marzo de 2026 y reunió a deportistas de distintas disciplinas, quienes recibieron material deportivo que contribuirá a mejorar sus entrenamientos y su preparación para futuras competencias.

Impulsan el talento deportivo en Salinas Victoria

Durante la entrega, el alcalde destacó que el apoyo a los atletas forma parte de las acciones para impulsar el deporte entre la juventud y promover estilos de vida saludables dentro de la comunidad.

El edil señaló que brindar herramientas adecuadas a los deportistas permite que puedan desarrollar mejor sus habilidades y representar con orgullo al municipio en diferentes torneos y competencias.

Más de 500 atletas beneficiados

En total, más de 500 atletas municipales fueron beneficiados con la entrega de equipo deportivo, lo que representa un respaldo importante para quienes practican diversas disciplinas en el municipio.

Las autoridades destacaron que este tipo de apoyos buscan motivar a los jóvenes a continuar practicando deporte y a fortalecer la participación deportiva en Salinas Victoria.

Apoyo al deporte y a la juventud

Con esta entrega, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el impulso al deporte como una herramienta para el desarrollo social y la formación de nuevas generaciones de atletas.

El apoyo otorgado representa un impulso significativo para el crecimiento deportivo en la región, además de fomentar la participación de niños y jóvenes en actividades físicas que contribuyen a su bienestar y formación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aerbh_de_81cb691803
DIF Salinas Victoria refuerza apoyo ante bajas temperaturas
caida_nieve_lampazos_de_naranjo_nuevo_leon_97156721ef
Cae nieve por tormenta invernal en distintos puntos de Nuevo León
DSC_5982_e5233e1e41
Concluye la Copa de Ajedrez Open 2025 en Cintermex
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
Ricardo_Monreal_6e238c9caa
Plan B de Sheinbaum requerirá mayoría calificada en el Congreso
Whats_App_Image_2026_03_14_at_4_02_22_PM_fbd1d9df4d
Hacienda activa subsidio al diésel ante alza del petróleo
publicidad

Más Vistas

filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
Captura_de_pantalla_2026_03_12_231354_27bd2eefba
Incendio consume dos autos en límites de Monterrey y San Pedro
publicidad
×