Nuevo León

Preside Samuel García graduación de 408 policías de Fuerza Civil

El gobernador Samuel García destacó que con ello ya se cuenta con 6 mil 600 elementos en las filas de la seguridad estatal

  • 15
  • Octubre
    2025

El gobernador Samuel García presidió la graduación de 408 nuevos cadetes de Fuerza Civil y resaltó que con ello ya se cuenta con 6 mil 600 elementos y se está a poco de llegar a la meta que se prometió para este sexenio. 

El mandatario estatal, quien estuvo acompañado de Mariana Rodríguez Cantú, felicitó a los graduados y resaltó que el Estado ha logrado salir de la media nacional y ha disminuido de manera importante los índices delictivos gracias a la coordinación con los diferentes niveles de gobierno y el equipamiento con el que cuentan. 

"Tomarán protesta para formar parte de la mejor policía de México, la más equipada, la que tiene más helicópteros, más vehículos blindados, el mejor equipo, las mejores instalaciones".

"Cada policía representa hoy a Nuevo León. Cada uno de ustedes representa el mejor estado de México. Les pido que den todo de ustedes que saquen su mejor versión y que juntos con la Policía Ministerial, Federal y Estatal, con las policías municipales, con las fuerzas federales como es el Ejército, la Guardia Nacional, la inteligencia, todos sigamos reduciendo los delitos", señaló el gobernador.

Mariana Rodríguez Cantú agradeció a los elementos por su entrega, disciplina y vocación de servicio, lo cual dijo los convierten en un orgullo para el Estado. 

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas reconoció la valentía de los elementos y resaltó que con las nuevas divisiones que se han creado y la coordinación que se ha tenido han logrado tener la reducción de homicidios más grande en décadas.

"En cuatro años hemos construido divisiones especializadas en inteligencia, en operaciones aéreas, en operaciones blindadas, de medicina táctica, de tecnología, de control territorial y de la vigilancia de nuestros caminos. 

“Cada una de estas divisiones, ha fortalecido nuestras capacidades y ha salvado vidas. Los resultados son contundentes, la reducción más drástica del delito de homicidios en décadas, los indicadores del semáforo delictivo en verde de manera consistente y sostenida en lo que va del año y el primer lugar nacional en confianza y en efectividad", apuntó.

Durante el evento, también se llevó a cabo la Mesa de Seguridad en donde el Gobernador realizó la entrega de reconocimientos a las instituciones y mandos que integran este espacio de coordinación.

El mandatario estatal destacó que la suma de esfuerzos entre el Estado, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de Justicia y los municipios ha permitido consolidar los mejores resultados de seguridad de la última década.

