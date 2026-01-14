Denuncia sustracción de sus dos hijos; se los llevó el papá

Desesperada, una madre de familia denunció la sustracción de sus dos hijos, un bebé de 9 meses de edad y otro de 3 años, por parte presuntamente del papá de los menores y expareja, con quien mantiene un proceso legal.

La joven madre de 28 años de edad, Deyanira Leal informó que hace una semana el padre de los niños se los llevó de la guardería, en el municipio de García, sin permiso y sin avisarle.

La mamá advirtió que teme por la vida y la salud emocional de sus hijos, uno de ellos en etapa de lactancia. Ya interpuso la denuncia en la Fiscalía de Justicia y está esperando la difusión de la Alerta Amber.

Los menores se llaman Christopher e Israel. Aseguró que el pasado 7 de enero, el padre de los menores acudió a la guardería a las 9:30 horas, horario inusual, a recogerlos y desde entonces ya no sabe nada de ellos.

Cuando ella fue a recogerlos y la directora de la guardería le informó de lo sucedido, le marcó por teléfono al papá de los menores, pero no le contestó.

Explicó que el hombre solo le respondió por mensaje, pero evadiendo las respuestas sobre el paradero de los infantes.

La mujer pidió a las autoridades la urgente localización de sus hijos y solicitó el apoyo de la comunidad para recuperarlos.

Manifestó su preocupación y aclaró que teme por la vida de los pequeños. Aseguró que con ambos ella tiene un fuerte apego.

"Todos los días me he estado extrayendo la leche para mi bebé… no me voy a rendir”, afirmó. "Se está poniendo en riesgo su integridad física y emocional”, sentenció.

Comentarios