Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_e049a6500e
Nuevo León

Denuncia sustracción de sus dos hijos; se los llevó el papá

Una madre denunció la sustracción de sus dos hijos, un bebé de 9 meses y otro de 3 años, por parte del padre, con quien mantiene un proceso legal

  • 14
  • Enero
    2026

Desesperada, una madre de familia denunció la sustracción de sus dos hijos, un bebé de 9 meses de edad y otro de 3 años, por parte presuntamente del papá de los menores y expareja, con quien mantiene un proceso legal. 

La joven madre de 28 años de edad, Deyanira Leal informó que hace una semana el padre de los niños se los llevó de la guardería, en el municipio de García, sin permiso y sin avisarle. 

La mamá advirtió que teme por la vida y la salud emocional de sus hijos, uno de ellos en etapa de lactancia. Ya interpuso la denuncia en la Fiscalía de Justicia y está esperando la difusión de la Alerta Amber. 

hijos-deyanira.jpg

Los menores se llaman Christopher e Israel. Aseguró que el pasado 7 de enero, el padre de los menores acudió a la guardería a las 9:30 horas, horario inusual, a recogerlos y desde entonces ya no sabe nada de ellos. 

Cuando ella fue a recogerlos y la directora de la guardería le informó de lo sucedido, le marcó por teléfono al papá de los menores, pero no le contestó.

Explicó que el hombre solo le respondió por mensaje, pero evadiendo las respuestas sobre el paradero de los infantes. 

La mujer pidió a las autoridades la urgente localización de sus hijos y solicitó el apoyo de la comunidad para recuperarlos. 

Manifestó su preocupación y aclaró que teme por la vida de los pequeños. Aseguró que con ambos ella tiene un fuerte apego. 

"Todos los días me he estado extrayendo la leche para mi bebé… no me voy a rendir”, afirmó. "Se está poniendo en riesgo su integridad física y emocional”, sentenció.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_julio_iglesia_abogado_1c2f23f138
Julio Iglesias contrata a abogado para responder a acusaciones
frio_saltillo_jueves1_5f46ea8f04
Advierten sanciones por usar el termino 'chiriwillo'
paura_educacion_acoso_57fe29e1f9
Pide Educación denunciar presunto acoso en escuelas
publicidad

Últimas Noticias

inter_alcaldesa_nuuk_groenlandia_b274bf79d2
Groenlandia defenderá su identidad ante amenazas de Trump
inter_delcy_rodriguez_767b465b30
Delcy Rodríguez pide inversión extranjera en industria petrolera
Whats_App_Image_2026_01_15_at_6_52_07_PM_9436b1f46b
Saltillo establece sanciones a grupos que dañan el medio ambiente
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
04bbeadf_ce60_4ffc_8c0f_a49e7da125f0_e6a650398f
Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio carnívoro
publicidad
×