89a2784d_a5f2_4a26_9cbc_7b6835c457db_df85f4af82
Nuevo León

¡Reaparecen montañas! Urbe regia presume cielo azul

La urbe regia registró un respiro ambiental este miércoles; casi la totalidad de las estaciones de monitoreo reportan índices favorables

  • 14
  • Enero
    2026

Tras varios días de cielos cerrados y bruma, la urbe regia registró un respiro ambiental este miércoles; casi la totalidad de las estaciones de monitoreo reportan índices favorables.

Después de una jornada marcada por la nubosidad y el estancamiento de contaminantes, los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey volvieron a disfrutar este día de la postal que define a la urbe: sus imponentes montañas bajo un cielo despejado.

La visibilidad regresó a la ciudad gracias a una notable mejoría en las condiciones atmosféricas. 

f5ac6b95-0917-435c-81b3-bcd9b1e5fc75.jfif

De acuerdo con el reporte del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), el panorama es mayoritariamente positivo para los pulmones de los regiomontanos, predominando el color verde en el mapa de la metrópoli.

La mayoría de las estaciones de monitoreo registran una buena calidad del aire, lo que permite la realización de actividades al aire libre sin riesgos para la salud. Sin embargo, el panorama no es perfecto en toda la región:

35c9207c-a3ee-4697-9189-10992a0698d4.jfif

La estación ubicada en el municipio de Guadalupe se mantiene como el único punto que no ha logrado alcanzar el nivel óptimo, mostrando indicador amarillo, distintos al resto de la urbe.


