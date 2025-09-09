Cerrar X
Nuevo León

Presupuesto, rezago legislativo y ley electoral son prioridad

El Congreso aprobó temas clave como presupuesto, abatir rezago electoral y reformas a leyes, con énfasis en obras de movilidad y proyectos en marcha

  • 09
  • Septiembre
    2025

El Congreso de Nuevo León aprobó la agenda mínima del primer periodo del segundo año legislativo, en donde el presupuesto, abatir el rezago electoral y cambios en la ley electoral son algunos de los temas que más importan en la legislatura. 

En el tema del presupuesto, la nueva presidenta de la comisión en el Congreso, la priista Lorena de la Garza, y el coordinador del grupo legislativo del PAN, Carlos de la Fuente, indicaron que una de las condiciones que no piensan negociar en el Paquete Fiscal 2026 es que la mayor parte de la deuda que se piense pedir sea enfocada en proyectos que ya están en marcha. 

“Siempre el Ejecutivo tiene unas intenciones, y el Legislativo, que es la máxima autoridad para aprobar o rechazar el paquete fiscal, tiene también sus prioridades; dejar bien claro que vamos a otorgar exclusivamente deuda, en el caso de que se solicite exclusivamente para las obras que ya están iniciadas, principalmente y prioritariamente las obras de movilidad como las líneas 4 y 6 y las carreteras”, dijo Carlos de la Fuente. 

La diputada priista indicó que es importante darle partida a lo que se puede terminar antes de que el sexenio del gobernador Samuel García termine. 

“De todo el catálogo de proyectos que traes, quita los que no has empezado, quita los que no vas a concluir, y vámonos por presupuesto para los proyectos que ya están empezados; de alguna forma vemos que ya están encaminados, porque nosotros veíamos como propósito que quisieran incluir otros más, cuando no habían terminado ni una cuarta parte de los que habían empezado”, agregó Lorena de la Garza. 

Además, en la agenda mínima también se contempló el abatir con el rezago legislativo que el Congreso tiene desde la legislatura pasada, al igual que las tablas de valores catastrales, lo que permitirá a los municipios presentar sus actualizaciones correspondientes para 2026.

El Congreso también trabaja en reformas a diversas leyes, entre ellas: Medio Ambiente; Transparencia y Acceso a la Información Pública; Movilidad; Educación; Seguridad Pública; Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Salud Estatal; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Salud Mental; Desarrollo Social; Protección Civil; Mujeres; Gobierno Municipal y Código Penal.

Además, se contempla la organización de los parlamentos Juvenil, Verde y de Adultos Mayores, así como procesos de designaciones, aprobación de cuentas públicas y la Glosa del Cuarto Informe del gobernador Samuel García.

En el tema de la reforma electoral, es principalmente para garantizar la paridad y en el Congreso se habló de sacarla en primera vuelta antes de que termine este primer periodo del segundo año legislativo.


