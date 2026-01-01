Podcast
Nacional

Claudia Sheinbaum reafirma compromiso con México en 'Fin de Año'

La mandataria federal recalcó que el último día del año representa un momento de reflexión, balance y buenos deseos para todos

  • 01
  • Enero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se despidió del año 2025 a través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, en el que compartió un mensaje dirigido a las familias mexicanas dentro y fuera del país, con motivo del cierre de año y la llegada del 2026.

En el mensaje, la mandataria subrayó que el último día del año representa un momento de reflexión, balance y buenos deseos, especialmente para fortalecer los lazos familiares y sociales. Desde el inicio del video, Sheinbaum expresó su cercanía con la ciudadanía y envió un saludo a los mexicanos que residen en el extranjero.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 1, 2026

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que el cierre del año es una oportunidad para hacer un recuento de lo vivido y mirar hacia adelante con optimismo. En ese sentido, deseó que el 2026 llegue acompañado de bienestar, amor y unión para el pueblo mexicano.

“Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año. Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México”, señaló.

Asimismo, la presidenta reafirmó su compromiso de continuar trabajando al frente del país con dedicación y responsabilidad, destacando que el próximo año seguirá enfocada en el bienestar de la población y en atender las necesidades de la nación.

“Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”, afirmó.

El mensaje concluyó con un llamado a la unidad y un saludo festivo para recibir el Año Nuevo, acompañado de una expresión de identidad y orgullo nacional.

“Que viva México y que vivan todas y todos ustedes. ¡Feliz año!”, finalizó la presidenta.

La publicación generó una amplia respuesta en redes sociales, donde usuarios expresaron mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos para el 2026. Con este mensaje, Claudia Sheinbaum marcó simbólicamente el cierre del 2025, reiterando un mensaje de cercanía, continuidad y compromiso con el país en el inicio de un nuevo ciclo.


