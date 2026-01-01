Podcast
Coahuila

Arteaga cierra 2025 con incendio forestal casi sofocado

Debido al despliegue de la maquinaria pesada, unidades de reacción rápida, pipas y camiones de bomberos, este siniestro fue sofocado casi en su totalidad

  • 01
  • Enero
    2026

Mientras concluía el año, autoridades municipales y estatales concentraron esfuerzos en el combate a un incendio forestal en la zona conocida como El Diamante, donde se reporta un avance significativo en su atención. 

Arteaga cierra 2025 con incendio forestal casi sofocado.jpg

De acuerdo con los informes oficiales, el fuego se encuentra controlado en un 95 por ciento y liquidado en un 90 por ciento, tras afectar aproximadamente ocho hectáreas de área serrana.

Arteaga cierra 2025 con incendio forestal casi sofocado.jpg

Datos proporcionados por Protección Civil y el cuerpo de Bomberos de Arteaga indican que el daño se registró principalmente en matorral, que representa la mitad de la superficie afectada, además de un 35 por ciento de arbolado adulto y un 15 por ciento de pastizal. 

Arteaga cierra 2025 con incendio forestal casi sofocado.jpg

Ante este escenario, las labores se han centrado en evitar que el fuego alcance zonas con mayor concentración forestal.

Arteaga cierra 2025 con incendio forestal casi sofocado.jpg

En el operativo participan 171 elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como brigadas comunitarias y civiles.

Arteaga cierra 2025 con incendio forestal casi sofocado.jpg

Para contener el siniestro se desplegó maquinaria pesada, unidades de reacción rápida, pipas y camiones de bomberos.

Arteaga cierra 2025 con incendio forestal casi sofocado.jpg

Las autoridades mantienen la vigilancia permanente y reiteran el llamado a la ciudadanía a no acercarse al área afectada y mantenerse informada a través de los canales oficiales.


