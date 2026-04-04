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Nuevo León

Volcadura sobre autopista a Saltillo deja un lesionado

El conductor presentaba laceraciones y moretones en distintas partes del cuerpo; sin embargo, ambos se encontraban conscientes y con signos vitales estables

  • 04
  • Abril
    2026

Un accidente vial registrado la tarde de este sábado movilizó a cuerpos de emergencia en el municipio de Santa Catarina, luego de que una camioneta perdiera el control y saliera del camino.

El incidente ocurrió en el kilómetro 88 de la autopista a Saltillo. De acuerdo con el reporte de Protección Civil del Estado, al arribar al sitio localizaron una camioneta Volkswagen que había salido del carril y se proyectó hacia un voladero, quedando semivolcada entre la maleza.

Paramédicos valoraron a los ocupantes, identificados como Peter Catu, de 40 años, y Angelita Nicol, de 34. 

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El conductor presentaba laceraciones y moretones en distintas partes del cuerpo; sin embargo, ambos se encontraban conscientes y con signos vitales estables, por lo que permanecieron en el lugar en espera de sus familiares.

En la atención del accidente participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León y de Santa Catarina, así como Cruz Roja y elementos de Tránsito municipal, quienes se hicieron cargo de la vialidad en la zona.


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