FIDEURB continúa con embellecimiento del Área Metropolitana

Bajo la consigna de proyectar un estado moderno, ordenado y limpio para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Nuevo León, a través del Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), ha puesto en marcha un operativo intensivo de mantenimiento y rehabilitación de la imagen urbana en la zona metropolitana.

Siguiendo las indicaciones del gobernador Samuel García, las brigadas de limpieza han aprovechado el flujo reducido del periodo vacacional de Semana Santa para intervenir puntos estratégicos que conectan con las sedes mundialistas y áreas de alto tránsito ciudadano.

Intervención en arterias clave y corredores verdes

La estrategia liderada por la titular del organismo, María López, contempla un trabajo permanente de embellecimiento que incluye el retiro de escombros, aplicación de pintura, limpieza profunda y mantenimiento general.

Las cuadrillas operan actualmente de manera estratégica en los corredores verdes del municipio de Guadalupe, así como en las principales avenidas que articulan la movilidad regia, como Constitución,Eloy Cavazos, Las Américas, Cristóbal Colón y Félix U. Gómez.

Recuperación de espacios emblemáticos

Más allá de las vialidades, el programa de FIDEURB busca revitalizar el tejido social mediante la atención de plazas y parques que son referentes de identidad para la ciudadanía. Entre los espacios intervenidos destacan:

Parque Libertad: Reforzando su papel como pulmón urbano. Parque Ciudadano: Mejorando el mobiliario y la estética general. Plaza de los Desaparecidos: Dignificando el espacio mediante labores de mantenimiento y limpieza.

Una ciudad 'más viva'

Estas acciones forman parte de un plan integral que busca no solo mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino asegurar que Nuevo León sea un referente de modernidad ante los ojos del mundo en 2026.