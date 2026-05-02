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Tamaulipas

Chocan locomotoras y se descarrilan en Nuevo Laredo

Un choque entre trenes provocó el descarrilamiento de una locomotora en zona habitacional de Nuevo Laredo; un operador resultó lesionado.

  • 02
  • Mayo
    2026

Un choque entre dos locomotoras provocó el descarrilamiento de una de las unidades la tarde de este sábado en una zona habitacional de Nuevo Laredo, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y alarma entre los vecinos del sector.

El incidente ocurrió en las vías ubicadas en la calle Héroe de Nacataz, entre las avenidas Corona y Colima, en la colonia Matamoros.

De acuerdo con reportes preliminares, una de las locomotoras se encontraba detenida cuando otra, identificada con el número 4070, ingresó a una curva sin advertir su presencia, lo que derivó en un impacto frontal.

Tras la colisión, la unidad en movimiento se salió de las vías, generando un escenario de riesgo por su cercanía con viviendas y calles transitadas.

Como resultado, el operador de una de las máquinas resultó lesionado, con probable fractura en una pierna, por lo que fue atendido en el sitio y trasladado posteriormente a un hospital del Seguro Social. Elementos de Protección Civil y Bomberos aseguraron el área y realizaron labores preventivas para descartar mayores riesgos.

Habitantes de la zona expresaron preocupación por el incidente, al señalar que el paso constante de trenes por áreas habitadas representa un peligro permanente. Indicaron que el estruendo del choque causó alarma entre las familias cercanas.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación, sin que hasta el momento la empresa ferroviaria haya emitido información oficial detallada sobre lo ocurrido.


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