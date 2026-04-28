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Nuevo León

Previenen también en embarazadas y bebés los efectos del plomo

La diputada María Guadalupe, anunció que realizarán un tamizaje a cerca de 100 mujeres embarazadas para descartar o confirmar el material tóxico en los bebés

  • 28
  • Abril
    2026

Tras hallarse elevados niveles de plomo en la sangre a 83 niños que participaron en un primer tamizaje, la directora de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del Frente Popular Tierra y Libertad, la diputada María Guadalupe Rodríguez, anunció que realizarán otro tamizaje, pero ahora a cerca de 100 mujeres embarazadas para descartar o confirmar ese material tóxico en sus bebés próximos a nacer. 

La legisladora local encabezó en el Parque Ecológico Chipinque la rutina del "Programa Prenatal Construyendo un Mejor Mañana", plan gratuito que incluye el ámbito profiláctico, yoga prenatal, atención emocional y nutricional, a modo de prevención para que el bebé nazca sano, y ahí les pidió autorización para el estudio. 

"Hoy se les preguntó, se les informó lo del tamizaje, y no son ajenas, porque algunas ya son mamás de niños de los Cendis. Les preguntamos si estaban dispuestas a que los Cendis por su cuenta hicieran el tamizaje de plomo en ellas para conocer, porque sabemos que si la madre durante el embarazo tiene plomo, obviamente se lo va a transmitir al bebé, y entre las causales del plomo es que puede generar problemas de aborto, nacimiento prematuro, problemas de neurodesarrollo, y no sabemos si autismo", explicó la diputada. 

En tanto, la coordinadora de ese Programa Prenatal, Alba Tamara Anaya Rodríguez, explicó que la estrategia integral surgió en el 2007 para las mujeres embarazadas, ya que habían nacido bebés en condiciones desfavorables por mala atención. 

"Se desarrolló esta estrategia para apoyar a las mamás a que ellas mismas se hicieran responsables del cuidado de la salud y que el personal de los Cendis, nutriólogos, psicólogos, médicos, pudiera de alguna manera transmitir sus saberes para que tomen decisiones más conscientes", refirió. 

Este martes, hubo atención mental y les explicaron cómo funciona el Banco de Leche Materna.


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