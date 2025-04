Prohíben comida chatarra adentro de escuelas, pero afuera sigue

En el primer día de prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas, esto fue lo que sucedió adentro de los planteles.

"Yo tomé agua nada más. No, adentro ya no hay chatarra", dijo un alumno

"No, ya no hay nada más que agua, frutita y así. Yo no comí nada, yo me tomé una botella de agua y me comí una fruta", expresó otra estudiante.

Los alumnos del centro educativo "Jaime Torres Bodet", al sur de Monterrey, así reaccionaron:

"Nos vendieron fruta... yo no comí nada", comentó un estudiante.

"Como no me gusta la piña, comí melón, adentro, y jícama. Estaban vendiendo palomitas en bolsa, piña, también estaban vendiendo agua, Fructis, molletes con frijoles y queso, y agua. La fruta la daban a 25 pesos y es un vasito chiquito, a 25 la bolsa de palomitas, y el agua a 10", sostuvo otra estudiante.

"Compré unas palomitas", mencionó otra de las alumnas. .

Los papás aplaudieron:

"Está muy bien que ya vayan cambiando los alimentos", declaró una mamá.

"Pues adentro de las escuelas está bien", externó otra.

Pero afuera, al terminar las clases, los alumnos se desquitaron, consumiendo lo de siempre con los vendedores ubicados en la banqueta y enfrente de los planteles.

"Yo guardé mi dinero del recreo para comprar mejor acá", dijo afuera de la escuela una estudiante, mientras saboreaba unos fritos.

"(Adentro) está caro, sí, nada más había agua. Yo sinceramente prefiero lo de afuera", expuso una alumna.

Los vendedores informales siguieron como si nada, ofreciendo frituras, golosinas, aguas frescas, nieves y más por el estilo.

"Afuera es muy difícil que controles a un vendedor ambulante. La escuela lo prohíbe allá adentro, pero como quiera los niños no comen fruta. Yo traigo tostadas, no es chatarra, pues es alimento", se defendió una vendedora informal.

El reglamento para el Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en Monterrey prohíbe, en su artículo 57, el comercio informal a menos de 100 metros de las escuelas.

Y en su artículo 58, les ordena tener autorización o certificado de la Secretaría de Salud.

