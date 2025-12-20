Metro de NL avanza 78% rumbo al Mundial 2026: gobernador

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer a través de sus redes sociales el avance de las líneas 4 y 6 del Metro, las cuales ya alcanzan un 78% de progreso en el tramo comprometido para el arranque del Mundial de Futbol 2026.

El mandatario estatal compartió un video donde se observan los trabajos de construcción, resaltando la magnitud del proyecto y el ritmo constante con el que se desarrolla la infraestructura en distintos puntos del área metropolitana.

Esfuerzo diario de más de cuatro mil trabajadores

Samuel García destacó que el avance ha sido posible gracias al trabajo de más de cuatro mil personas, quienes laboran diariamente sin importar las condiciones climáticas.

“Bajo la lluvia o el sol, las dos nuevas líneas del Metro avanzan a toda máquina”, expresó el gobernador.

El gobernador reconoció que se trata de un proyecto complejo que ha requerido tiempo, pero pidió paciencia a la ciudadanía, asegurando que los beneficios serán duraderos.

“No es sencillo, pero el resultado será la movilidad que siempre debimos tener. Valdrá la pena”, afirmó.

Infraestructura que transformará la movilidad

Durante 2025, los trabajos han incluido el levantamiento de cientos de toneladas de acero y concreto, así como la instalación de columnas, capiteles y estructuras, cuidando cada detalle para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Las nuevas líneas contemplan tres kilómetros de recorrido, con capacidad para mover a más de 250,000 personas diariamente, lo que permitirá mejorar de manera significativa la movilidad urbana en Monterrey y su zona metropolitana.

Trabajos en Línea 4

En la Línea 4, se realizan labores de reubicación de obra inducida, subestructura, columnas, capiteles, vestíbulos y andenes de estaciones, además del montaje de vigas tipo vierendeel y el colado de losas.

También se reportan avances importantes en el intercambiador de avenida Juárez y en estaciones como Serafín Peña.

“Ya es muy evidente el avance en la Línea 4, con trabajos continuos que nos permiten cerrar tramos completos de la estructura”, señaló el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez.

Progreso en Línea 6 y su ampliación

Respecto a la Línea 6, continúan los trabajos de retiro de interferencias, cimentación profunda y superficial, así como el colado de losas en estaciones como Torre, Churubusco y Paseo La Fe.

Además, ya inició la instalación de la cubierta metálica en la Estación Churubusco.

Villarreal Rodríguez indicó que la Línea 6 presenta un avance promedio del 80%, mientras que la ampliación hacia el Aeropuerto registra un 52%.

Actualmente, el proyecto opera con 100 frentes de trabajo, la participación de tres mil 813 trabajadores y más de 500 máquinas y equipos de obra, tanto en campo como en plantas de prefabricados.

