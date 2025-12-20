Sedena refuerzan seguridad en Sinaloa con 180 militares

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la seguridad en el estado de Sinaloa con el envío de 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, quienes arribaron a Culiacán para fortalecer las operaciones contra grupos delictivos en la entidad.

El despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tiene como objetivo respaldar las acciones que ya realizan el Ejército mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la región.

Traslado aéreo desde Santa Lucía

De acuerdo con información oficial, el contingente militar fue trasladado este sábado 20 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino a la Base Aérea Militar No. 10, en Culiacán.

#ÚltimaHora



Defensa refuerza la seguridad en el estado de Sinaloa con 180 efectivos.



A las 1000 horas del 20 de diciembre de 2025, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegaron a bordo… pic.twitter.com/6CF96Icai8 — @Defensamx (@Defensamx1) December 20, 2025

Para el traslado se utilizaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana: un Boeing 737/800 y un Spartan C-27J, ambos destinados al transporte estratégico de personal.

Apoyo a la 9/a Zona Militar

Los elementos quedaron adscritos al operativo de la 9/a Zona Militar, con el objetivo de fortalecer el despliegue operativo que actualmente se mantiene en territorio sinaloense.

Las Fuerzas Especiales tendrán como misión realizar labores de disuasión, prevención del delito y patrullajes en zonas estratégicas, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

“El objetivo es inhibir las actividades ilícitas y generar un ambiente de tranquilidad para la población”, señaló la autoridad militar.

Operativos con respeto a derechos humanos

La Sedena precisó que todas las acciones se llevarán a cabo con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos, subrayando que el despliegue no sustituye a las autoridades civiles, sino que complementa sus funciones dentro de un esquema de coordinación interinstitucional.

"La misión de las unidades de Fuerzas Especiales es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad".

