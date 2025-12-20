Alcanza DIF Monterrey, 8,000 pares de lentes entregados

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la salud visual, el Gobierno de Monterrey, a través del DIF municipal, continúa recorriendo las colonias de la ciudad con el programa “Monterrey Se Ve Mejor”.

Hasta la fecha, esta iniciativa ha logrado beneficiar a más de 8,000 ciudadanos, incluyendo niños, jóvenes y adultos mayores, quienes han recibido exámenes oftalmológicos y lentes con graduación personalizada de manera totalmente gratuita.

Compromiso con la salud y la igualdad

En una jornada reciente realizada en la colonia Lagos del Bosque, el alcalde Adrián de la Garza Santos y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezaron la entrega de apoyos. Durante el evento, el munícipe reafirmó su compromiso de mantener una administración cercana que brinde soluciones reales a las familias regiomontanas.

“Este es un programa que sabemos que ha traído una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Por eso quise venir a saludarlos y decirles que vamos a seguir resolviendo en Monterrey”, expresó el alcalde de la Garza.

Por su parte, Gaby Oyervides destacó que la gratuidad del programa fue una prioridad desde su concepción para asegurar que la falta de recursos no sea un impedimento para ver bien. “Nos pidió (el alcalde) que fueran completamente gratuitos porque se trata de salud y queremos que todas y todos tengan las mismas posibilidades”, señaló la presidenta del DIF.

Un esfuerzo integral

El programa “Monterrey Se Ve Mejor” no solo entrega un accesorio, sino que forma parte de una política pública de salud integral, prevención e inclusión. Al evento también asistieron funcionarios clave de la administración para respaldar estas acciones de desarrollo social, entre ellos Ivonne Álvarez, Directora del DIF Monterrey, Karina Barrón, Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Marcelo Segovia, Secretario de Administración, Rafa Ramos, Secretario de Participación Ciudadana, Anita González, Diputada Federal.

Con estas acciones, el municipio de Monterrey busca reducir la brecha de desigualdad y fortalecer el bienestar de sus habitantes en todas las zonas de la ciudad.

