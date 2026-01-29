Podcast
Nuevo León

Promueve Igualdad desarrollo personal entre jóvenes de Nuevo León

La titular aseguró que las y los jóvenes reciben acompañamiento psicológico para fortalecer el manejo de sus emociones y sus relaciones interpersonales

  • 29
  • Enero
    2026

La Secretaría de Igualdad e Inclusión y la Asociación Familia A.C. firmaron un acuerdo para promover entornos seguros y brindar herramientas socioemocionales a la comunidad estudiantil de Nuevo León.

Impulsan acciones a favor de juventud

Durante la sexta jornada del programa "Sé Extraordinario" en El Carmen, la titular Martha Herrera resaltó el trabajo colaborativo con Red Familia A.C. para seguir impulsando acciones a favor de la juventud de la entidad.

“Estamos muy contentos y entusiasmados porque vamos a seguir trabajando con las juventudes del estado. Estamos formando comités de chavos y chavas que deciden tomar las riendas, marcar la diferencia y dejar huella en su entorno”, expresó Herrera.

Subrayó que las y los jóvenes reciben acompañamiento psicológico para fortalecer el manejo de sus emociones y sus relaciones interpersonales.

“Saber manejar nuestras emociones es algo que se aprende. Cuando nos conocemos, podemos entender cómo reaccionamos ante la tristeza, el enojo o la frustración, y mejorar la forma en la que nos relacionamos con los demás”, explicó.

Señaló que estas acciones contribuyen a que los jóvenes dejen una huella en su entorno.

“Ayudar a alguien sin que te lo pidan, intentar algo nuevo aunque te equivoques, ser amable y hacer lo correcto, te vean o no, eso es ser extraordinario”, agregó.

Tan solo en 2025, estas jornadas beneficiaron a un total de 3,676 estudiantes de municipios como Guadalupe, Monterrey, Juárez y García.


