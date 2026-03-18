Nuevo León asegura vigilancia para Mundial 2026

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aseguró que ya se realizan reuniones de coordinación entre autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad durante el Mundial 2026.

Durante una reunión celebrada este día, el fiscal explicó que se trata de un encuentro previo enfocado en la planeación de estrategias de seguridad.

“Esta junta de hoy es una junta previa con relación a la seguridad del Mundial y la coordinación con las autoridades federales y el Estado se lleva a cabo, y podemos garantizar que va a ser un Mundial seguro”, afirmó.

Fiscalía tendrá presencia directa en Estadio Monterrey

Flores Saldívar detalló que la Fiscalía tendrá presencia directa dentro del estadio durante los encuentros, con personal operativo y ministerial asignado específicamente para este evento.

“De la Fiscalía serían seis ministerios públicos y 25 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones dentro del estadio con el C4”, precisó.

El fiscal destacó que estas acciones forman parte de un esquema integral de seguridad que contempla la coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de prevenir incidentes y atender cualquier eventualidad durante la justa mundialista.

Con estas medidas, las autoridades estatales buscan brindar condiciones de seguridad tanto para la población local como para los visitantes que llegarán a Nuevo León durante uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

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