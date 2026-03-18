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Nuevo León

Activan operativo carretero previo a Semana Santa en Nuevo León

El programa de temporada de Semana Santa durará exactamente un mes, por lo que se espera la llegada de más de 34 mil connacionales

  • 18
  • Marzo
    2026

Arrancó el operativo de seguridad de Semana Santa para garantizar la seguridad de los mexicanos que residen en el extranjero se activó en Nuevo León, principalmente en las carreteras de la entidad y puntos fronterizos, así lo anunció el titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado, Jorge Alejandro Palau Hernández.

Se busca evitar abusos y prevenir extorsiones, principalmente. Y es que, en la temporada de vacaciones de invierno de 2025, según datos del propio Instituto Nacional de Migración, se recibió la denuncia de al menos seis casos en Nuevo León por montachoques, robos y presencia de delincuentes de la delincuencia organizada.

“Correspondieron esos incidentes al programa de invierno de los paisanos, en total 6 incidentes”, dijo Jorge Alejandro Palau Hernández sin especificar en qué tramos carreteros fue que se presentaron estos incidentes, aunque se le cuestionó.

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El programa de temporada de Semana Santa durará exactamente un mes, hasta el 18 de abril.

Guardia Nacional encargada de operativo carretero

En el estado operará la Guardia Nacional realizando rondines carreteros y estando en puntos fijos como el aeropuerto, plazas públicas y la central de autobuses de Monterrey. A su vez, Fuerza Civil, con la División de Caminos, realizará rondines continuos y mantendrá presencia sobre las carreteras, especialmente en puntos clave como el Puente Colombia.

El secretario de Gobierno del Estado, Miguel Flores, dijo que el despliegue de los cuerpos de seguridad será a lo largo y ancho de la entidad.

“Cuando pasen por Nuevo León, desde la entrada hasta el final, veremos por su seguridad”, dijo.

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En el estado se esperan más de 34 mil connacionales.

A nivel nacional habrá 194 puntos fijos de vigilancia y orientación, de los cuales 56 estarán en la frontera, así como 250 módulos en puntos fronterizos, carreteras, aeropuertos, centrales y plazas públicas.


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