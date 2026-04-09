Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
monterrey_clima_hoy_10_enero_frio_lluvia_d24d094ad7
Nuevo León

Pronostican fuertes lluvias para este jueves por la tarde

Se espera que estas lluvias lleguen con actividad eléctrica y rachas de viento de moderadas a fuertes, por lo que hay que estar al pendiente de las condiciones

  • 09
  • Abril
    2026

Debido al ingreso de un nuevo frente frío, este jueves por la tarde se tiene pronóstico de fuertes lluvias para todo Nuevo León, por lo que Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico compartido por la Conagua, será a partir de las 16:00 horas que incremente exponencialmente la probabilidad de precipitaciones en casi todos los municipios del estado.

Se espera que estas lluvias lleguen acompañadas de considerable actividad eléctrica y rachas de viento de moderadas a fuertes, por lo que hay que estar al pendiente de las condiciones.

La alerta más fuerte está hasta las 20:00 horas, por lo que las malas condiciones prevalecerán justo durante la hora pico, por lo que se hace un llamado a los automovilistas a que extremen precauciones.

Estos municipios tienen pronóstico de lluvia

  • ⁠Los Herreras 
  • ⁠Dr. Coss
  • Villaldama
  • Anáhuac
  • Lampazos de Naranjo
  • Monterrey
  • China
  • Los Ramones
  • Mina
  • Hidalgo
  • Salinas Victoria
  • Montemorelos
  • Cadereyta
  • Linares
  • Iturbide
  • Galeana
  • Dr. Arroyo
  • Ciénega de Flores

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
Whats_App_Image_2026_04_10_at_1_22_56_AM_1_7356a599ae
Se disparan 45% exportaciones mexicanas de autos a Canadá
mike_flores_2026_9de1a36f4b
Destaca Nuevo León por atraer inversión internacional
publicidad

Últimas Noticias

mundial_monterrey_60268c4621
Monterrey reúne más de 82 mil fans en pruebas rumbo al Mundial
japon_jersey_5ebe480db1
¡Al estilo anime! Japón presenta su jersey del Mundial 2026
debanhi_escobar_30cd3f2bff
Padres de Debanhi denuncian amenazas en su búsqueda de justicia
publicidad

Más Vistas

viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
rewg_28da81e053
Muere Melchor Peredo, ícono del muralismo mexicano
EH_DOS_FOTOS_81_2c7840a351
Denuncia Pemex a empleada por millonaria fiesta de XV en Tabasco
publicidad
×