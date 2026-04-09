Pronostican fuertes lluvias para este jueves por la tarde

Debido al ingreso de un nuevo frente frío, este jueves por la tarde se tiene pronóstico de fuertes lluvias para todo Nuevo León, por lo que Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico compartido por la Conagua, será a partir de las 16:00 horas que incremente exponencialmente la probabilidad de precipitaciones en casi todos los municipios del estado.

Se espera que estas lluvias lleguen acompañadas de considerable actividad eléctrica y rachas de viento de moderadas a fuertes, por lo que hay que estar al pendiente de las condiciones.

La alerta más fuerte está hasta las 20:00 horas, por lo que las malas condiciones prevalecerán justo durante la hora pico, por lo que se hace un llamado a los automovilistas a que extremen precauciones.

Estos municipios tienen pronóstico de lluvia

⁠Los Herreras

⁠Dr. Coss

Villaldama

Anáhuac

Lampazos de Naranjo

Monterrey

China

Los Ramones

Mina

Hidalgo

Salinas Victoria

Montemorelos

Cadereyta

Linares

Iturbide

Galeana

Dr. Arroyo

Ciénega de Flores

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