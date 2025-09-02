Pronostican lluvias con posible caída de granizo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante las próximas horas se podrían presentar diversas precipitaciones acompañadas de posible caída de granizo en el Área Metropolitana de Monterrey.

#Coahuila: regiones centro y desierto.#NuevoLeón: regiones norte, oriente, citrícola, montañosa y Área

Metropolitana de Monterrey.#Tamaulipas: regiones noroeste y valle. pic.twitter.com/L2ek3XHOua — Conagua OC Río Bravo (@ConaguaOCRBravo) September 2, 2025

Estas condiciones climatológicas son producto de la llegada del sistema frontal número 1 en la región noreste del país, en interacción con una circulación ciclónica que mantiene racha de hasta 60 km/h.

En Nuevo León, la presencia de lluvia ocasional se podría registrar desde el Área Metropolitana hasta en las regiones norte, oriente, citrícola, montañosa.

Este pronóstico prevalece a pesar de que la temperatura pueda rebasar los 30° centígrados.

En Coahuila, se pronostican para las regiones del centro y desierto; mientras que en Tamaulipas en las regiones noroeste y valle.

En estas últimas entidades, las posibles precipitaciones estarían acompañadas de actividad eléctrica, además de rachas de viento que oscilarían entre los 30 y 50 km/h.

Autoridades instan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones que prevalecerán durante la jornada de este martes.

