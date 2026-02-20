Podcast
Nuevo León

Propone Samuel García 'Triángulo Mundialista' con EUA

El mandatario detalló que, en un radio de 800 km, se concentrarán 20 encuentros mundialistas, lo que posiciona a la región como el núcleo operativo del torneo

En el arranque de su gira de trabajo por los Estados Unidos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó ante empresarios y autoridades texanas el proyecto estratégico “Triángulo Mundialista”, una alianza regional diseñada para maximizar el impacto económico y turístico de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Durante la reunión celebrada en el Consulado Mexicano de Dallas, ante el Cónsul General Luis Rodríguez Bucio y representantes de las Cámaras de Comercio de Dallas-Fort Worth-Arlington, el mandatario estatal destacó la privilegiada conectividad de la zona.

Un 'Triángulo Dorado' de 20 partidos

El mandatario detalló que, en un radio de apenas 800 kilómetros, se concentrarán 20 encuentros mundialistas, lo que posiciona a la región como el núcleo operativo del torneo:

  • Dallas Stadium: 9 partidos (incluyendo la Semifinal).

  • Houston Stadium: 7 partidos.

  • Estadio de Monterrey: 6 partidos (4 de fase regular y 2 de playoff).

"Este es el triángulo dorado económico que hemos creado con el T-MEC. La región se va a poner muy padre; les garantizamos seguridad y diversión. No nos dejen de visitar", apuntó García Sepúlveda.

La importancia de la aduana en Colombia

Como parte de la infraestructura que respaldará este flujo, el Gobernador resaltó la modernización de la aduana  de Colombia, que ahora cuenta con dos nuevos puentes y un viaducto elevado de carga, consolidándose como un sistema clave para el comercio exterior entre México y Estados Unidos.

Blindaje total para el 2026

Para asegurar el éxito del evento, el mandatario subrayó los avances en sectores críticos:

  • Seguridad: Se destacó una inversión de cuatro años en la policía estatal, logrando que enero fuera el mejor mes en indicadores de los últimos 16 años. Además, se espera el arribo de 5,000 elementos federales adicionales y tecnología de punta para el blindaje del estado.

  • Movilidad: El estado renovó su flota con 4,000 camiones nuevos equipados con aire acondicionado, internet y cámaras de seguridad.

La sede 'más fiestera' del mundo

Nuevo León no solo apuesta por el deporte, sino por el entretenimiento. El Gobernador anunció un Fan Fest de 40 días con artistas internacionales y una coordinación total con el sector hotelero y plataformas como Airbnb, Uber y DiDi.

"Estamos esperando que la demanda llegue incluso hasta Saltillo y Torreón. Queremos sacar la mejor versión del Estado y ser la sede más fiestera porque nos encanta el fútbol", agregó.

Comitiva presente

En el encuentro participaron figuras clave como Marco Antonio González (CODEFRONT), Bernardo Bichara (Parque Fundidora y Comité FIFA 2026), Emmanuel Loo (Subsecretaría de Inversión) y el alcalde de Guadalupe, Héctor García, así como líderes empresariales de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos.

La gira de trabajo continúa

Esta es apenas la primera parada en la gira de trabajo del mandatario estatal visitará el Estadio Houston para compartir y alinear estrategias con la organización de esa ciudad y más tarde se reunirá con empresario mexicanos basados en Texas para comprobar posibilidades de trabajar juntos durante la justa.

Asimismo, el sábado asistirá a una reunión con directivos de Crane Worldwide Logistics en el Estadio de los Astros de Houston.

Finalmente, el domingo visitará Laredo a la inauguración de rehabilitación estructural del Puente Internacional Colombia–Solidaridad y posteriormente asistirá a la Primera Carrera Binacional Transfronteriza “Bernardo Reyes–Tomás Sánchez” con el objetivo de fortalecer la cooperación binacional entre Nuevo León y los Estados Unidos


