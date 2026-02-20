Frente Frío 37 helará a Nuevo León este fin de semana

Tras varios días con temperaturas de hasta 38 grados en el área metropolitana, el frente frío número 37 ingresará este sábado por la tarde-noche y provocará un descenso marcado en la temperatura, informó Protección Civil del Estado.

De acuerdo con la estación meteorológica ubicada en el Centro de Operaciones de Protección Civil, durante la semana se registraron picos de entre 36 y 38 grados. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también confirmaron valores similares.

Frente frío 37 provocará descenso brusco el fin de semana

El frente frío número 37, de los 48 sistemas pronosticados para la temporada invernal, comenzará a ingresar la tarde y noche del sábado. Aunque durante la mañana y tarde del mismo día aún se prevén temperaturas de entre 30 y 32 grados, por la noche iniciará el descenso.

Para el domingo se esperan condiciones frescas, mientras que el lunes y martes se pronostican los días más fríos, con temperaturas mínimas de entre 7 y 9 grados en el área metropolitana.

En zonas altas, los valores podrían descender aún más, con registros de entre 2 y 4 grados.

Alertan por choque térmico y riesgo de enfermedades

Autoridades advirtieron que el cambio brusco de más de 30 grados a temperaturas de un solo dígito puede generar afectaciones a la salud, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Se recomendó no bajar la guardia, ya que continúa la temporada invernal, y tomar precauciones ante el llamado choque térmico, que puede derivar en enfermedades respiratorias.

Habilitarán 132 albergues y activarán operativo

La Dirección Estatal de Protección Civil informó que se habilitarán más de 132 albergues en coordinación con el DIF estatal, los DIF municipales y direcciones municipales de Protección Civil.

Además, se implementarán operativos en caso de que la temperatura o sensación térmica descienda a un solo dígito, con recorridos durante la mañana y tarde-noche.

Las autoridades exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, manejar con precaución y evitar el uso de hornillas, anafres o calentadores en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

También se mantiene monitoreo ante la posible presencia de humedad que pudiera generar lloviznas, aunque hasta el momento no se han registrado precipitaciones.

