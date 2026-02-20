Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
temperaturas_frias_nuevo_leon_frente_frio_37_95530471dd
Nuevo León

Frente Frío 37 helará a Nuevo León este fin de semana

Pero antes de la llegada de este nuevo sistema frontal, se pueden seguir esperando temperaturas superiores a 30 grados en la entidad de acuerdo a PC de NL.

  • 20
  • Febrero
    2026

Tras varios días con temperaturas de hasta 38 grados en el área metropolitana, el frente frío número 37 ingresará este sábado por la tarde-noche y provocará un descenso marcado en la temperatura, informó Protección Civil del Estado. 

De acuerdo con la estación meteorológica ubicada en el Centro de Operaciones de Protección Civil, durante la semana se registraron picos de entre 36 y 38 grados. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también confirmaron valores similares.

Frente frío 37 provocará descenso brusco el fin de semana

El frente frío número 37, de los 48 sistemas pronosticados para la temporada invernal, comenzará a ingresar la tarde y noche del sábado. Aunque durante la mañana y tarde del mismo día aún se prevén temperaturas de entre 30 y 32 grados, por la noche iniciará el descenso.

Para el domingo se esperan condiciones frescas, mientras que el lunes y martes se pronostican los días más fríos, con temperaturas mínimas de entre 7 y 9 grados en el área metropolitana.

En zonas altas, los valores podrían descender aún más, con registros de entre 2 y 4 grados.

Alertan por choque térmico y riesgo de enfermedades

Autoridades advirtieron que el cambio brusco de más de 30 grados a temperaturas de un solo dígito puede generar afectaciones a la salud, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Se recomendó no bajar la guardia, ya que continúa la temporada invernal, y tomar precauciones ante el llamado choque térmico, que puede derivar en enfermedades respiratorias.

Habilitarán 132 albergues y activarán operativo

santa-catarina-abre-dos-albergues-lluvias.jpeg

La Dirección Estatal de Protección Civil informó que se habilitarán más de 132 albergues en coordinación con el DIF estatal, los DIF municipales y direcciones municipales de Protección Civil.

Además, se implementarán operativos en caso de que la temperatura o sensación térmica descienda a un solo dígito, con recorridos durante la mañana y tarde-noche.

Las autoridades exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, manejar con precaución y evitar el uso de hornillas, anafres o calentadores en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

También se mantiene monitoreo ante la posible presencia de humedad que pudiera generar lloviznas, aunque hasta el momento no se han registrado precipitaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_30_30_PM_19e701a559
Protección Civil derriba gigantesco árbol en Plan de Ayala
incendio_proteccion_civil_85279a6089
Alerta Protección Civil por riesgo de incendios este viernes
fuga_de_gas_primaria_tamaulipas_09adc25097
Evacúan a más de 200 alumnos por fuga de gas frente a primaria
publicidad

Últimas Noticias

torreon_puedes_reportar_auto_abandonado_bb1a60ad98
¿Cómo denunciar un auto abandonado en Monterrey?
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T094240_104_16d6e7c3c4
Mayweather anuncia regreso al boxeo profesional
EH_DOS_FOTOS_19_7db79d6473
Johnny Depp ayudó a Eric Dane en sus últimos meses de vida
publicidad

Más Vistas

congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
publicidad
×