Cerrarán carriles exprés de Constitución por obras del Metro

Los carriles exprés de la Avenida Constitución permanecerán cerrados a la circulación este fin de semana debido a trabajos correspondientes a la Línea 4 del Metro de Monterrey, proyecto a cargo del Gobierno del Estado.

El cierre iniciará este viernes a las 20:00 horas y abarcará desde el Puente Guadalupe hasta el cruce de Constitución y Escobedo. La restricción se mantendrá durante sábado y domingo, con reapertura programada para las 05:00 horas del lunes.

Los trabajos se concentrarán principalmente en el Puente Multimodal, donde se realizará la colocación de estructuras como parte del avance de la obra.

Además, se informó que estará cerrada la circulación en el acceso que proviene de la avenida Morones Prieto hacia la calle Zuazua, en un horario de 21:00 a 05:00 horas durante viernes, sábado y domingo.

Únicamente el sábado se prevé que la apertura ocurra alrededor de las 07:30 horas. Durante el día, la vialidad permanecerá habilitada.

En la zona del Barrio Antiguo también habrá movimientos especiales. Por la calle Padre Mier ingresarán camiones que transportan las estructuras; estos avanzarán hasta Zuazua y posteriormente circularán en reversa hasta el Puente Multimodal para realizar las maniobras de instalación.

Estas operaciones están previstas a partir de las 04:00 horas del sábado, con el objetivo de afectar lo menos posible el tránsito vehicular.

Las labores, así como los horarios y tiempos estimados, están bajo la coordinación de la constructora responsable de los trabajos de la Línea 4 del Metro.

