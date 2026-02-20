Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_05_35_PM_159201d4e1
Nuevo León

Cerrarán carriles exprés de Constitución por obras del Metro

Los trabajos se concentrarán principalmente en el Puente Multimodal, donde se realizará la colocación de estructuras como parte del avance de la obra

  • 20
  • Febrero
    2026

Los carriles exprés de la Avenida Constitución permanecerán cerrados a la circulación este fin de semana debido a trabajos correspondientes a la Línea 4 del Metro de Monterrey, proyecto a cargo del Gobierno del Estado.

El cierre iniciará este viernes a las 20:00 horas y abarcará desde el Puente Guadalupe hasta el cruce de Constitución y Escobedo. La restricción se mantendrá durante sábado y domingo, con reapertura programada para las 05:00 horas del lunes.

Los trabajos se concentrarán principalmente en el Puente Multimodal, donde se realizará la colocación de estructuras como parte del avance de la obra.

Metro construcción

Además, se informó que estará cerrada la circulación en el acceso que proviene de la avenida Morones Prieto hacia la calle Zuazua, en un horario de 21:00 a 05:00 horas durante viernes, sábado y domingo. 

Únicamente el sábado se prevé que la apertura ocurra alrededor de las 07:30 horas. Durante el día, la vialidad permanecerá habilitada.

En la zona del Barrio Antiguo también habrá movimientos especiales. Por la calle Padre Mier ingresarán camiones que transportan las estructuras; estos avanzarán hasta Zuazua y posteriormente circularán en reversa hasta el Puente Multimodal para realizar las maniobras de instalación.

Estas operaciones están previstas a partir de las 04:00 horas del sábado, con el objetivo de afectar lo menos posible el tránsito vehicular.

Las labores, así como los horarios y tiempos estimados, están bajo la coordinación de la constructora responsable de los trabajos de la Línea 4 del Metro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

reforestacion_centro_8802ac25e1
Realizan reforestación nocturna en el Centro de Monterrey
carril_expres_constitucion_apertura_2b9f6d68b0
Tras varias semanas, reabren carriles exprés de Constitución
nl_contraflujo_constitucion_50c9c96753
Despejan carril exprés de Constitución antes del regreso a clases
publicidad

Últimas Noticias

torreon_puedes_reportar_auto_abandonado_bb1a60ad98
¿Cómo denunciar un auto abandonado en Monterrey?
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T094240_104_16d6e7c3c4
Mayweather anuncia regreso al boxeo profesional
EH_DOS_FOTOS_19_7db79d6473
Johnny Depp ayudó a Eric Dane en sus últimos meses de vida
publicidad

Más Vistas

congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
publicidad
×