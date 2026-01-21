Podcast
Nuevo León

Sube a $6.3 millones monto por denuncias del fraude de tanda

La Fiscalía reportó un daño patrimonial oficial de $6.3 millones contra Ingrid 'N', aunque víctimas estiman que el fraude podría ascender hasta $27 millones

  • 21
  • Enero
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que las denuncias formales contra Ingrid "N", señalada por un megafraude mediante el esquema de "tandas", ya suman un daño patrimonial de $6.3 millones de pesos.

Aunque la cifra oficial sigue en aumento, las víctimas estiman que el monto real podría alcanzar los 27 millones de pesos, según los reportes que circulan en redes sociales. 

La presunta responsable, “Ingrid N”, identificada por los afectados como la administradora de los recursos, es acusada de desaparecer los ahorros de cientos de regios que confiaron en este sistema informal.

Este caso publicado por El Horizonte el pasado 2 de enero ha generado una ola de indignación en la entidad, movilizando a los afectados a buscar justicia por la vía legal tras el colapso del esquema informal.


