Llama Andres Mijes a fortalecer la gobernanza metropolitana

En su puesto como Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Andrés Mijes refrendó su compromiso de impulsar un modelo de gobierno con Visión de Estado, de carácter permanente y articulado, enfocado en vincular el desarrollo urbano con el bienestar social.

Retos del crecimiento urbano

Durante su presencia durante el Primer Conversatorio Metropolización y Gobernanza, el también alcalde de Escobedo señaló que el crecimiento acelerado de las ciudades obliga a fortalecer la planeación urbana y territorial, mediante esquemas integrados que permitan atender los retos metropolitanos actuales y futuros.

Mijes destacó la importancia de transitar hacia una gobernanza metropolitana que no dependa de coyunturas políticas, sino que se sustente en reglas claras, agendas compartidas y una capacidad real de decisión entre los distintos niveles de gobierno.

“Hay gobiernos municipales listos para asumir su responsabilidad histórica. Desde esta visión norteña, quiero decirlo con toda claridad: cuenten conmigo para pensar y actuar en clave metropolitana”, expresó.

Coordinación metropolitana

El funcionario subrayó que la coordinación entre municipios no debe entenderse como una renuncia a la autonomía, sino como una vía para sumar capacidades institucionales, fortalecer la toma de decisiones y generar soluciones de mayor impacto para la ciudadanía.

Asimismo, sostuvo que únicamente a través de una gobernanza metropolitana sólida es posible que municipios, Estado y Federación actúen como un solo sistema, en coordinación con el sector social y privado, mediante planeación vinculante, financiamiento conjunto y mecanismos de seguimiento que garanticen resultados concretos.

Planeación territorial y bienestar social

Mijes afirmó que la planeación urbana debe ser una herramienta para redistribuir oportunidades, como se impulsa desde la 4T Norteña en Escobedo, alineada al Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de consolidar un crecimiento equitativo.

Indicó que el futuro urbano del país se definirá en sus zonas metropolitanas, por lo que consideró indispensable alinear urbanismo, economía y bienestar social bajo una Visión de Estado que trascienda gobiernos y periodos administrativos.

“Cuando un municipio ordena su gobierno, fortalece sus finanzas y planea su territorio, se convierte en un actor metropolitano responsable, capaz de asumir compromisos regionales en igualdad de condiciones”, puntualizó.

Finalmente, anunció que impulsará los mecanismos necesarios para fortalecer la colaboración entre el Estado y los municipios, con el propósito de avanzar en soluciones comunes a los retos cotidianos que enfrenta la ciudad.

