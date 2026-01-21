Se lanza campaña para enfermedades por la Cruz Roja

La Cruz Roja Mexicana delegación Reynosa anunció la puesta en marcha de la campaña “Conoce tu corazón”, una jornada de prevención y detección oportuna de enfermedades cardiovasculares, dirigida principalmente a personas mayores de 40 años que presentan sobrepeso, obesidad o padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa.

Precios accesibles para todo público

A través de esta iniciativa, los participantes podrán acceder, por un costo único de 450 pesos, a una consulta médica, estudios de laboratorio para medir niveles de colesterol, glucosa y triglicéridos, así como a un electrocardiograma que será revisado por un médico especialista.

De acuerdo con la institución, este paquete de estudios tiene un valor aproximado de 2 mil pesos en hospitales o clínicas privadas, e incluso en algunas instituciones públicas, por lo que la campaña representa una alternativa accesible para que la población cuide su salud cardiovascular.

¿Cuándo iniciará la campaña?

La jornada se llevará a cabo el próximo 24 de enero, iniciando a las siete de la mañana en las propias instalaciones de la Cruz Roja en Reynosa.

Las personas interesadas pueden acudir con anticipación a realizar su pago o abonar para asegurar su lugar, y presentarse el día indicado para la realización de todas las evaluaciones médicas.

Alcaldía espera que la población se cuide a tiempo

La delegación Reynosa destacó que esta campaña busca fomentar la cultura de la prevención, especialmente entre quienes presentan factores de riesgo que pueden derivar en padecimientos cardíacos si no son detectados y tratados a tiempo.

Al respecto, Julián Barajas, vocero de la Cruz Roja Mexicana delegación Reynosa, explicó que esta campaña permite a la población acceder a estudios médicos a bajo costo.

“La campaña se llama ‘Conoce tu corazón’, en donde pagando una cantidad de 450 pesos vas a tener derecho a una consulta, exámenes de laboratorio para saber cómo estás de colesterol, glucosa y triglicéridos, y aparte un electrocardiograma que el médico va a revisar. Por fuera, todos esos estudios aproximadamente saldrían en 2 mil pesos en una institución privada o pública, pero en Cruz Roja es sólo 450, es el costo que estamos manejando. Será el próximo 24 de enero en punto de las siete de la mañana, aquí mismo en las instalaciones de Cruz Roja. Usted puede venir en estos días a pagar o puede estar abonando para el estudio y se hace presente el día que le mencionamos para que se realicen todas esas evaluaciones”, detalló.

