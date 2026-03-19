Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_19_at_13_07_40_eeaaed2cd3
Nuevo León

Impulsan reforma para combatir la violencia digital

La reforma que presentó Hernández fue a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para erradicar los casos de grooming y ciberacoso

  • 19
  • Marzo
    2026

Las diputadas de Morena, Anylú Hernández y Greta Barra presentaron diversas reformas para proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes de la violencia digital.

La reforma que presentó Hernández fue a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para erradicar los casos de grooming y ciberacoso que pueden sufrir usando el internet, ya sea en redes sociales o en videojuegos en línea.

“Las niñas, niños y adolescentes enfrentan hoy nuevas formas de violencia en espacios digitales. Es urgente que la ley evolucione para garantizar su protección integral.

“No podemos permitir vacíos legales cuando se trata de proteger a nuestras infancias. Esta reforma busca dar herramientas claras para prevenir y sancionar la violencia digital”, dijo Anylú Hernández.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 14.48.02.jpeg

Por su parte, la diputada Greta Barra presentó una reforma para combatir la violencia digital sexual, la cual busca castigar a aquellos que tengan imágenes íntimas de la víctima y la amenacen con difundirlas, aun y cuando el material no sea compartido.

“La iniciativa plantea que no solo la difusión de imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento constituye una modalidad de violencia de género, sino también la amenaza de divulgarlos, lo que se conoce como sextorsión, que se utiliza para intimidar, presionar o controlar a las víctimas.

"La ley no reconoce con claridad esta conducta cuando no hay difusión de material. El objetivo es dejar claro que una amenaza, aunque no se concrete, también es violencia y debe ser atendida como tal”, agregó Barra.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_acuerdo_plataformas_03c8712777
México pacta con Google, Meta y TikTok combatir violencia digital
sheinbaum_conmemora_dia_de_las_mujeres_19e0af63dd
Sheinbaum reconoce a mujeres militares en Día de las Mujeres
Whats_App_Image_2026_02_19_at_9_34_12_PM_e5e9728a82
Urge Samuel a abogados a mejorar sistema jurídico del país
publicidad

Últimas Noticias

722d4c15_b291_47ba_9349_340b20fd3ab0_6b56f1cd13
Amplían infraestructura educativa en Saltillo con inversión
3da7c090_683a_47ad_b402_933398130864_205d3645f3
Entregan complejo deportivo y arrancan programa de semillas
Whats_App_Image_2026_03_20_at_3_52_35_PM_1_a1cd993c53
Encabeza Conagua jornada de limpieza en el río La Silla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
publicidad
×