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Presenta Javier Aguirre convocatoria del Tri para amistosos

Esta convocatoria cobra especial relevancia, ya que el cuerpo técnico busca consolidar una base sólida de jugadores y reducir el margen de pruebas

  • 19
  • Marzo
    2026

La Selección Mexicana dio a conocer este 19 de marzo la convocatoria oficial para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, correspondientes a la Fecha FIFA, en lo que representa una de las últimas pruebas del equipo rumbo al Mundial de 2026.

Lista perfila base rumbo al Mundial 2026

El técnico Javier Aguirre presentó una lista integrada por 26 futbolistas, la cual perfila gran parte del plantel que podría disputar la próxima Copa del Mundo, considerando que México no participa en eliminatorias por su condición de anfitrión.

Esta convocatoria cobra especial relevancia, ya que el cuerpo técnico busca consolidar una base sólida de jugadores y reducir el margen de pruebas, priorizando el funcionamiento colectivo y la definición de roles dentro del equipo.

Convocatoria de la Selección Mexicana

Porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo.

Defensas: Jorge Sánchez, Richard Ledezma, César Montes, Israel Reyes, Johan Vásquez, Everardo López, Jesús Gallardo, Jesús Angulo.

Mediocampistas: Erik Lira, Denzell García, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Brian Gutiérrez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Julian Quiñones, Alexis Vega, German Berterame, Guillermo Martínez, Raul Jimenez, Armando Gonzalez.

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Amistosos ante rivales europeos de alto nivel

Los encuentros ante Portugal y Bélgica representan un reto importante para el combinado nacional, al enfrentar a selecciones europeas con alto nivel competitivo y experiencia en torneos internacionales.

Estos partidos permitirán al Tri medir su desempeño ante estilos de juego distintos, evaluar su capacidad defensiva y ofensiva, así como ajustar aspectos tácticos frente a rivales de élite.

Fechas y sedes de los encuentros

El primer compromiso será ante Portugal el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, en un duelo que además forma parte del proceso de preparación del inmueble rumbo a la Copa del Mundo.

Posteriormente, la Selección Mexicana enfrentará a Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, en un partido que también busca acercar al equipo a la afición mexicana en el extranjero y simular condiciones de competencia internacional.

Preparación sin eliminatorias mundialistas

A diferencia de otros procesos, México enfrenta un escenario atípico al no disputar eliminatorias, por lo que estos encuentros amistosos se convierten en la principal herramienta para evaluar el nivel competitivo del equipo.

En este contexto, la elección de rivales de alta exigencia responde a la necesidad de mantener ritmo competitivo y llegar con el mejor nivel posible al torneo mundialista.

Ensayo deportivo, logístico y de afición

El partido en el Estadio Azteca no solo tendrá importancia en lo deportivo, sino también en aspectos logísticos, operativos y de afición, como parte de los preparativos rumbo a 2026.

Por su parte, el encuentro en Estados Unidos forma parte de una estrategia tanto deportiva como comercial, al aprovechar la presencia de la comunidad mexicana y fortalecer la proyección internacional del equipo.

Evaluación clave para definir el plantel final

Más allá de los resultados, estos compromisos serán determinantes para que el cuerpo técnico tome decisiones rumbo a la lista definitiva del Mundial, ya que el rendimiento individual y colectivo será analizado con mayor rigor.

De esta manera, la convocatoria presentada este 19 de marzo y los partidos ante Portugal y Bélgica marcan un punto clave en el proceso de la Selección Mexicana, al tratarse de una evaluación directa en escenarios de alta exigencia antes del Mundial 2026.


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