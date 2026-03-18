Presenta IP su propia reforma judicial en el Congreso

Cámaras y asociaciones representantes de la iniciativa privada (IP) presentaron su propia iniciativa de reforma a la Ley del Poder Judicial.

Fueron en total 20 representantes, entre ellos la Caintra, COPARMEX, Canadevi, CMIC, entre otros quienes dijeron que su iniciativa busca fortalecer el Poder Judicial y la confianza en la justicia local.

“Cada contrato, cada inversión y cada empleo dependen de que las reglas se cumplan y que de los conflictos se resuelvan con imparcialidad y eficiencia, porque cuando los procesos judiciales son inciertos, impredecibles, o excesivamente lentos, pierde la economía de Nuevo León y en última instancia pierden las personas y las familias.

“Esta iniciativa que presentamos ofrece beneficios claros mayor certeza jurídica, decisiones más profesionales, espacios para disminuir las presiones políticas y mecanismos para corregir abusos sin debilitar la independencia judicial, para el sector productivo, la justicia es la base de la confianza económica. Por eso respaldamos esta propuesta, porque fortalece las instituciones, reduce riesgos y genera condiciones más estables para invertir y crecer” dijo Roberto Cantú, presidente de la Caintra.

La iniciativa busca garantizar que en el proceso judicial haya perfiles técnicamente idóneos a través de una evaluación técnico - jurídica obligatoria previa, así como requisitos más estrictos para las personas candidatas.

Así mismo, se plantean reglas claras para el proceso electoral judicial, principalmente para prohibir el financiamiento público y privado en campañas judiciales, así como las restricciones a las intervenciones partidistas; que se fortalezca la disciplina judicial con independencia con un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial Independiente con funciones de investigación, resolución y revisión.

“La justicia no es un principio jurídico, es una práctica institucional que exige conocimiento, formación, rigor y responsabilidad. Por eso, cuando una sociedad reflexiona sobre la forma en que habrá de integrar su judicatura, debes recordar que juzgar exige formación, criterio, prudencia e integridad.

“Para quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho, formar juristas, no consiste únicamente en transmitir leyes, implica desarrollar la capacidad de comprender los hechos, interpretar las normas, argumentar con rigor y decidir con responsabilidad ante conflictos complejos” agregó José Flores, académico de la Facultad Libre de Derecho.

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