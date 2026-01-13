Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_13_at_14_10_13_c9dba44090
Nuevo León

Proponen endurecer penas para abuso de autoridad

La propuesta plantea que el abuso de autoridad por parte de un servidor público tenga una sanción de hasta 6 años de prisión y multa de 200 a 600 cuotas

  • 13
  • Enero
    2026

La diputada de Morena, Greta Barra, presentó una reforma para que las sanciones contra los funcionarios que cometan abuso de autoridad sean más duras y se implementen protocolos de reeducación.

Junto al regidor de Monterrey, Gibrán Ornelas, la diputada entregó la iniciativa en la oficialía de partes del Congreso, la cual plantea que el abuso de autoridad por parte de un servidor público podrá ser sancionado con hasta 6 años de prisión y multa de 200 a 600 cuotas.

“La violencia nunca será la solución a la violencia; la brutalidad y el abuso policial no generan confianza en la ciudadanía; lo hemos visto en más de una ocasión, cómo elementos policiales golpean y someten a la ciudadanía, y el objetivo de esta iniciativa es detener estas prácticas.

“Tiene todo que ver con esta preocupación que tenemos varias y varios de nosotros, reitero, quienes nos hemos dedicado al activismo, que estamos en las manifestaciones y escuchamos que hay detenciones arbitrarias, o que se sobrepasa la ley en ese sentido”, dijo la diputada.

Esta iniciativa es para incentivar a los ciudadanos a denunciar los abusos de autoridad, ya que muchos de ellos, al ver que las penas son muy bajas, lo evitan.

“Muy poca gente se anima a denunciar, y es lo que quiero hacer con esta iniciativa, que empecemos a hablar de este tema; desde hace muchos años sabemos que existe; sin embargo, por el miedo que hay, no nos atrevemos a hablar de eso, pero es una realidad que nos está rebasando en nuestro Estado”, agregó Barra.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_aseguradoras_c91e1366df
Pide presidenta a Hacienda 'poner lupa' a las aseguradoras
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T170907_427_3216ec5b57
Corte frena reforma que concentraba permisos de obra en Campeche
b33c15af_51d8_4fdb_97b2_589c3c5105f8_bd2d34a1b1
INE propone voto electrónico y uso de IA en reforma electoral
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_10_edeb4585ec
Imputan ocho presuntos involucrados de incendio en Waldo's Sonora
visas_eua_75_paises_ad883209d2
Suspende Estados Unidos emisión de visas para 75 países
Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_3989b24d75
Confirman autoridades detención y liberación de colombiano
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
publicidad
×