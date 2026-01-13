Proponen endurecer penas para abuso de autoridad

La diputada de Morena, Greta Barra, presentó una reforma para que las sanciones contra los funcionarios que cometan abuso de autoridad sean más duras y se implementen protocolos de reeducación.

Junto al regidor de Monterrey, Gibrán Ornelas, la diputada entregó la iniciativa en la oficialía de partes del Congreso, la cual plantea que el abuso de autoridad por parte de un servidor público podrá ser sancionado con hasta 6 años de prisión y multa de 200 a 600 cuotas.

“La violencia nunca será la solución a la violencia; la brutalidad y el abuso policial no generan confianza en la ciudadanía; lo hemos visto en más de una ocasión, cómo elementos policiales golpean y someten a la ciudadanía, y el objetivo de esta iniciativa es detener estas prácticas.

“Tiene todo que ver con esta preocupación que tenemos varias y varios de nosotros, reitero, quienes nos hemos dedicado al activismo, que estamos en las manifestaciones y escuchamos que hay detenciones arbitrarias, o que se sobrepasa la ley en ese sentido”, dijo la diputada.

Esta iniciativa es para incentivar a los ciudadanos a denunciar los abusos de autoridad, ya que muchos de ellos, al ver que las penas son muy bajas, lo evitan.

“Muy poca gente se anima a denunciar, y es lo que quiero hacer con esta iniciativa, que empecemos a hablar de este tema; desde hace muchos años sabemos que existe; sin embargo, por el miedo que hay, no nos atrevemos a hablar de eso, pero es una realidad que nos está rebasando en nuestro Estado”, agregó Barra.

