Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
b33c15af_51d8_4fdb_97b2_589c3c5105f8_bd2d34a1b1
Nacional

INE propone voto electrónico y uso de IA en reforma electoral

El INE entregó propuestas para la reforma electoral que incluyen voto electrónico gradual, paridad de género, uso de IA y cambios en fiscalización

  • 13
  • Enero
    2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó su propuesta de reforma electoral a la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, en el marco del debate impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La entrega fue realizada por una comisión liderada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien destacó que los documentos son resultado de un ejercicio técnico, colegiado y transparente, que reúne tanto coincidencias mayoritarias como planteamientos individuales.

Nuevas modalidades de votación

Entre los ejes centrales de la propuesta se encuentra la implementación gradual del voto electrónico, incluyendo el voto por internet bajo criterios de seguridad y un modelo mixto que combine modalidades electrónicas y presenciales.

BOL01_2026_NL_1-3.jpg

Asimismo, se plantea el voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad, como parte de las nuevas modalidades de participación ciudadana.

Elección judicial y fiscalización

El INE propuso separar temporalmente la elección del Poder Judicial de los comicios ordinarios, prohibir a los partidos políticos promover candidaturas judiciales y establecer un calendario específico, con campañas en agosto y septiembre y jornada electoral el último domingo de octubre.

f-1.jpg

En materia de fiscalización y transparencia, el instituto planteó el uso de inteligencia artificial para la revisión de recursos, así como la inclusión de plataformas digitales, redes sociales e influencers en los mecanismos de vigilancia, además de regular el uso de activos virtuales como criptomonedas.

Paridad, inclusión y representación

En el rubro de paridad de género, la propuesta contempla destinar el 50% del financiamiento de campañas a candidatas, tipificar la violencia digital y crear una defensoría especializada.

En cuanto a inclusión, el INE solicitó ampliar el voto en prisión preventiva y hacer permanente la credencialización desde el extranjero.

El consejero Martín Faz Mora subrayó la importancia de preservar el carácter ciudadano de los comicios, mientras que Uuc-kib Espadas señaló que la diversidad de consensos puede enriquecer el debate.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_1_24_18_AM_4cdce96f10
Corredor Golfo Norte, prioridad tras ola de accidentes viales
Envia_pesame_a_familiares_de_14_victima_del_Tren_Interoceanico_9ad8d0e9f1
Envía pésame a familiares de 14° víctima del Tren Interoceánico
G9_R0w4_NW_0_A_Esxc_F_253a8d3be2
Confirma Semar 13 fallecidos por descarrilamiento en Oaxaca
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_14_at_5_29_55_PM_79b7eaec4a
Fortalece Pemex su compromiso con la responsabilidad social
Whats_App_Image_2026_01_14_at_6_21_18_PM_5c2885ab88
Exhorta a regular el uso de Inteligencia Artificial en México
fsas_a8ab24592a
Maestros Jubilados piden partida presupuestal para liquidar deuda
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×