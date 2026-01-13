INE propone voto electrónico y uso de IA en reforma electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó su propuesta de reforma electoral a la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, en el marco del debate impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La entrega fue realizada por una comisión liderada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien destacó que los documentos son resultado de un ejercicio técnico, colegiado y transparente, que reúne tanto coincidencias mayoritarias como planteamientos individuales.

Nuevas modalidades de votación

Entre los ejes centrales de la propuesta se encuentra la implementación gradual del voto electrónico, incluyendo el voto por internet bajo criterios de seguridad y un modelo mixto que combine modalidades electrónicas y presenciales.

Asimismo, se plantea el voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad, como parte de las nuevas modalidades de participación ciudadana.

Elección judicial y fiscalización

El INE propuso separar temporalmente la elección del Poder Judicial de los comicios ordinarios, prohibir a los partidos políticos promover candidaturas judiciales y establecer un calendario específico, con campañas en agosto y septiembre y jornada electoral el último domingo de octubre.

En materia de fiscalización y transparencia, el instituto planteó el uso de inteligencia artificial para la revisión de recursos, así como la inclusión de plataformas digitales, redes sociales e influencers en los mecanismos de vigilancia, además de regular el uso de activos virtuales como criptomonedas.

Paridad, inclusión y representación

En el rubro de paridad de género, la propuesta contempla destinar el 50% del financiamiento de campañas a candidatas, tipificar la violencia digital y crear una defensoría especializada.

En cuanto a inclusión, el INE solicitó ampliar el voto en prisión preventiva y hacer permanente la credencialización desde el extranjero.

El consejero Martín Faz Mora subrayó la importancia de preservar el carácter ciudadano de los comicios, mientras que Uuc-kib Espadas señaló que la diversidad de consensos puede enriquecer el debate.

