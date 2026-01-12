Podcast
Nuevo León

Poder Judicial revela plan 2027 para asegurar confianza ciudadana

La magistrada Laura Rodríguez, confirmó que la entidad se encamina a la elección de juzgadores, respaldada por un plan que busca blindar la confianza ciudadana

Ante la inminencia de la reforma judicial en México, el Poder Judicial de Nuevo León formalizó su estrategia de transición. 

La magistrada presidenta, Laura Perla Córdova Rodríguez, confirmó que la entidad se encamina a la elección de juzgadores en 2027, respaldada por un nuevo Plan Estratégico que busca blindar la confianza ciudadana.

"Es un documento que brindará resultados, corregirá desigualdades en el acceso a la justicia y reforzará la confianza ciudadana, preparándonos para los cambios institucionales, inminentes, y profundos, que redefinirán la organización y el funcionamiento de esta institución en atención a la reforma judicial aprobada a nivel federal", indicó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Judicatura de Nuevo León.

Durante la conmemoración de los 201 años de la institución, Córdova destacó que este plan "orienta la visión a partir de cuatro ejes alineados a estándares internacionales", permitiendo que la modernización de la justicia en Nuevo León cuente con indicadores claros de éxito. 

“Este plan orienta la visión a partir de cuatro ejes alineados a instrumentos internacionales, nacionales y locales. Cada uno contendrá proyectos prioritarios del Poder Judicial, las actividades para su consolidación y las métricas que garantizan el éxito”, señaló.

Con esta iniciativa, el estado busca adelantarse a los retos operativos que implica la redefinición del funcionamiento del Poder Judicial a nivel nacional.

“Estamos pavimentando el camino para los cambios institucionales, inminentes y profundos, que redefinirán nuestra organización”, explicó Córdova. 

La magistrada subrayó que el documento no solo es una guía operativa, sino un compromiso para reforzar la confianza ciudadana mediante métricas claras de éxito y proyectos prioritarios.


