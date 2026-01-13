Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Nuevo León

Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur

Esta obra, sumada a la edificación del C4 Norte, que ya presenta un 25% de avance, representa una inversión cercana a los $500 millones de pesos

  • 13
  • Enero
    2026

Con el objetivo de descentralizar la vigilancia y fortalecer la estrategia de seguridad "Escudo", el alcalde Adrián de la Garza Santos dio el banderazo oficial a la construcción del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) Zona Sur.

Esta obra, sumada a la edificación del C4 Norte, que ya presenta un 25% de avance, representa una inversión cercana a los $500 millones de pesos

El proyecto busca brindar más seguridad a sectores alejados del centro, complementando las labores de inteligencia que actualmente se concentran en el Parque Alamey.

“Una de las acciones principales era la construcción de dos Centros de Inteligencia, uno en la zona norte que arrancamos el año pasado y hoy, el que estamos arrancando en la zona sur". 

“Son obras importantes, son obras donde se está haciendo una gran inversión, un gran esfuerzo de la ciudad de Monterrey para poder llevar mejor y mayor seguridad a las familias”, afirmó el alcalde.

nl-c4-sur-adrian.jpg

El Secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, detalló que el nuevo inmueble contará con una superficie de 6 mil 750 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. El edificio no será solo un centro de monitoreo, sino una sede operativa completa con 61 áreas de servicio, entre las que destacan oficinas generales y módulos del CODE, áreas de monitoreo táctico y Protección Civil.

El sótano albergará zonas de registro, detención preventiva, revisión médica y celdas.

Complemento a la vigilancia estatal

nl-c4-sur-adrian.jpg

Actualmente, la zona sur es vigilada primordialmente por la Fuerza Civil del Estado

De la Garza aclaró que la entrada de la Policía de Monterrey con estas nuevas instalaciones no implica el retiro de la corporación estatal, sino una cooperación estratégica para ampliar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

“Será un centro de seguridad y de manejo de información para producir inteligencia, tendrá un monitoreo específico de esta zona de la ciudad, para poder hacer un despliegue de las unidades de policía, por eso estamos aumentando el número de policías, para poder tener cobertura en esta parte”, mencionó el munícipe.

“Actualmente la responsabilidad (de vigilancia en la zona sur) la tiene Fuerza Civil; no quiero decir que el Estado vaya a retirar a sus policías del área, sino que estaremos complementando la vigilancia con policías de Monterrey y con nuestros sistemas de inteligencia”.

Rescate del espacio público: Parque Las Diligencias

nl-c4-sur-adrian.jpg

Como parte de una intervención integral, el Gobierno de Monterrey rehabilitará el Parque Las Diligencias, ubicado a un costado del nuevo C4. Atendiendo una petición vecinal, este espacio de 2 mil 430 metros cuadrados será transformado en un punto de convivencia con vitapista y andadores de concreto, áreas de juegos infantiles, calistenia y aparatos de ejercicio, además de malla-sombra, mesas de picnic y nueva iluminación LED.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_3989b24d75
Confirman autoridades detención y liberación de colombiano
Captura_de_pantalla_2023_08_15_a_las_1_09_00_p_m_27b026917c
Hacienda refuerza diálogo con EUA sobre minerales críticos
Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_50dded973f
Exigen localización con vida de colombiano desaparecido en AIM
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_10_edeb4585ec
Imputan ocho presuntos involucrados de incendio en Waldo's Sonora
visas_eua_75_paises_ad883209d2
Suspende Estados Unidos emisión de visas para 75 países
Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_3989b24d75
Confirman autoridades detención y liberación de colombiano
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
publicidad
×