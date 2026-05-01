FGR afirma que no hay fundamento para extraditar a Rocha Moya

Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnara la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, la Fiscalía General de la República afirmó que no se cuenta con pruebas suficientes para proceder con la detención de estas personas.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, aclaró que la petición estadounidense se basa en otorgar una medida cautelar y no de un proceso formal de extradición.

"No se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino que estamos en presencia de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición. Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones y facultades que nos otorgan la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Extradición Internacional y los tratados internacionales bilaterales y multilaterales aplicables a la materia".

Aseguró que dicha decisión se basa tanto en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos, por lo que solo puede ser otorgada si existen pruebas sólidas para fundamentar el proceso.

"La detención provisional constituye una restricción a los derechos humanos y solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional"

Por lo que aseguró que se tiene que acreditar dicho proceso "más allá de toda duda razonable" la urgencia de la autorización de la detención de los funcionarios mexicanos.

Jiménez Vázquez subrayó que un trámite de esta naturaleza conlleva determinados tiempos y movimientos, que no "son factibles de determinar en una ruta crítica de temporalidad".

Reiteró que las indagatorias sobre este posible caso continúan y recalcó que el compromiso "es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional".

SRE turnó la solicitud de extradición por falta de pruebas

Recordemos que este 29 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de detención provisional de diez personas mexicanas, por las que se turnaron a dicha dependencia federal, debido a que no se contaba con pruebas para determinar la responsabilidad de estas personas.

"Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición."

Acusa DEA a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más por delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tanto el gobernador como el resto de los funcionarios realizaron diversos actos delitivos relacionados con armas de fuego y narcotráfico, así como la facilitación del trasiego de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina con dirección a Estados Unidos.

Aquí te presentamos la nota completa: Acusa DEA a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de narcotráfico

Comentarios