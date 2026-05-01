Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
seleccion_iran_reunion_fifa_d9a6a1b25b
Deportes

Irán se reunirá con FIFA en Zúrich rumbo al Mundial en EUA

Dirigentes del fútbol iraní sostendrán una reunión con la FIFA en Zúrich antes del 20 de mayo para abordar su participación en el Mundial

  • 01
  • Mayo
    2026

Los dirigentes del fútbol de Irán sostendrán en las próximas semanas una reunión clave con la FIFA en su sede de Zúrich, con el objetivo de abordar diversos temas relacionados con su participación en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos a partir de junio.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, confirmó que existen “muchos asuntos que discutir”, en un contexto marcado por tensiones políticas y dificultades logísticas.

Reunión antes del 20 de mayo

De acuerdo con información cercana al organismo, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, extendió la invitación a la delegación iraní con fecha límite del 20 de mayo, apenas tres semanas antes del arribo del equipo a territorio estadounidense.

El combinado iraní tiene previsto instalarse en Tucson, Arizona, como base de entrenamiento, antes de disputar sus compromisos de fase de grupos en ciudades como Inglewood, en el área de Los Ángeles y Seattle.

La participación de Irán en el torneo ha estado bajo escrutinio desde el inicio de las hostilidades militares entre Estados Unidos e Israel contra el país asiático a finales de febrero.

A pesar de ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró durante el congreso del organismo que Irán participará en el Mundial según lo previsto.

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump respaldó públicamente la postura, afirmando: “Si Gianni lo dijo, me parece bien”.

Problemas migratorios en Canadá

La delegación iraní enfrentó recientemente dificultades para ingresar a Canadá, donde se celebraba el congreso anual de la FIFA en Vancouver.

Taj relató que, tras aterrizar en Toronto, autoridades canadienses cuestionaron a los representantes sobre su posible vínculo con la Guardia Revolucionaria Islámica.

Aunque contaban con visa válida, decidieron regresar a Estambul tras permanecer retenidos durante dos horas.

“No nos deportaron oficialmente, pero en la práctica fue así”, explicó el dirigente, quien ya había enfrentado restricciones previas para ingresar a Estados Unidos.

Calendario y posibles rivales

En el plano deportivo, Irán enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto entre el 15 y el 26 de junio.

Los dos primeros partidos se jugarán en el estadio de los Rams en Los Ángeles, mientras que el tercero será en Seattle.

En caso de avanzar como segundo de grupo, el equipo podría medirse ante Estados Unidos en los dieciseisavos de final, en Dallas.

Cabe señalar que la liga iraní se encuentra suspendida desde el inicio del conflicto bélico, lo que ha obligado al equipo a preparar el torneo mediante concentraciones en el extranjero, como la realizada en Antalya, Turquía, donde disputaron partidos amistosos en marzo.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d30bd06a825b364a88729a12ddd08afa3830fa14w_42b315b327
FIA adelanta el GP de Miami por amenaza de lluvia
INE_Tamaulipas_9e8b5b2936
Arranca Tamaulipas selección electoral rumbo al 2027
IMG_6432_dae830cfc2
Descacharrizan cercanías al Estadio Monterrey con Ponte Mundial
publicidad

Últimas Noticias

nota_nl_viva_aerobus_2bf987ff2c
Revisan vuelo tras falsa amenaza de bomba en AICM
d30bd06a825b364a88729a12ddd08afa3830fa14w_42b315b327
FIA adelanta el GP de Miami por amenaza de lluvia
christian_nodal_d1f6e80376
Nodal pospone shows en Chile y borra todo en Instagram
publicidad

Más Vistas

reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
relevo_4x400_varonil_e922a69837
Arrasa UANL en atletismo universitario, cosecha 23 oros
publicidad
×