Irán se reunirá con FIFA en Zúrich rumbo al Mundial en EUA

Los dirigentes del fútbol de Irán sostendrán en las próximas semanas una reunión clave con la FIFA en su sede de Zúrich, con el objetivo de abordar diversos temas relacionados con su participación en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos a partir de junio.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, confirmó que existen “muchos asuntos que discutir”, en un contexto marcado por tensiones políticas y dificultades logísticas.

Reunión antes del 20 de mayo

De acuerdo con información cercana al organismo, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, extendió la invitación a la delegación iraní con fecha límite del 20 de mayo, apenas tres semanas antes del arribo del equipo a territorio estadounidense.

El combinado iraní tiene previsto instalarse en Tucson, Arizona, como base de entrenamiento, antes de disputar sus compromisos de fase de grupos en ciudades como Inglewood, en el área de Los Ángeles y Seattle.

La participación de Irán en el torneo ha estado bajo escrutinio desde el inicio de las hostilidades militares entre Estados Unidos e Israel contra el país asiático a finales de febrero.

A pesar de ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró durante el congreso del organismo que Irán participará en el Mundial según lo previsto.

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump respaldó públicamente la postura, afirmando: “Si Gianni lo dijo, me parece bien”.

Problemas migratorios en Canadá

La delegación iraní enfrentó recientemente dificultades para ingresar a Canadá, donde se celebraba el congreso anual de la FIFA en Vancouver.

Taj relató que, tras aterrizar en Toronto, autoridades canadienses cuestionaron a los representantes sobre su posible vínculo con la Guardia Revolucionaria Islámica.

Aunque contaban con visa válida, decidieron regresar a Estambul tras permanecer retenidos durante dos horas.

“No nos deportaron oficialmente, pero en la práctica fue así”, explicó el dirigente, quien ya había enfrentado restricciones previas para ingresar a Estados Unidos.

Calendario y posibles rivales

En el plano deportivo, Irán enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto entre el 15 y el 26 de junio.

Los dos primeros partidos se jugarán en el estadio de los Rams en Los Ángeles, mientras que el tercero será en Seattle.

En caso de avanzar como segundo de grupo, el equipo podría medirse ante Estados Unidos en los dieciseisavos de final, en Dallas.

Cabe señalar que la liga iraní se encuentra suspendida desde el inicio del conflicto bélico, lo que ha obligado al equipo a preparar el torneo mediante concentraciones en el extranjero, como la realizada en Antalya, Turquía, donde disputaron partidos amistosos en marzo.

Comentarios