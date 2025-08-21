Proponen incentivar a empresas que apoyen a estudiantes

Para incentivar a las empresas que involucren a jóvenes en sus programas de servicio social, prácticas profesionales o pasantías, el diputado local del PRI, Fernando Aguirre Flores presentó iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo.

Aunque la ley ya contempla apoyos para los negocios que ofrecen primer empleo a jóvenes, el legislador del tricolor destacó que la iniciativa pretende ampliar los beneficios cuando se trate de otras figuras laborales para el desenvolvimiento de las nuevas generaciones.

“Estoy proponiendo una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para que las empresas del Estado puedan verse favorecidas con incentivos en el caso que dentro de sus programas involucren a jóvenes que se encuentren realizando su servicio social, prácticas profesionales o pasantías”, indicó Aguirre.

“Realizar un procedimiento que los lleve a efectuar labores de servicio social, prácticas profesionales o, en su caso, pasantías, además de ser un requisito académico, representan una oportunidad valiosa para que las y los jóvenes adquieran habilidades prácticas, fortalezcan sus competencias profesionales y se inserten de manera paulatina en el ámbito laboral”, afirmó.

La iniciativa de reforma fue presentada por el diputado ante la Oficialía de Partes del Congreso local modifica el inciso a) del artículo 21 BIS y el segundo párrafo de la fracción II del artículo 31, todos de la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo.

En Nuevo León, en el año 2020 la población de jóvenes era del 30.5% , de acuerdo con el informe titulado "Situación de las personas adolescentes y jóvenes”.

“A pesar de que la Ley de la Juventud ya reconoce derechos importantes para este sector, incluyendo el derecho a un trabajo digno y un salario justo, persisten desafíos significativos para garantizar su pleno ejercicio”, refirió el legislador priista.

Aguirre indicó que esta reforma busca fortalecer el vínculo entre el sector educativo y el laboral, beneficiando tanto a los jóvenes como a la economía del estado.

Comentarios