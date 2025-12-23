Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión

Algunos de los nombres más conocidos del crimen organizado pasan las fiestas decembrinas en prisión, tanto en penales mexicanos como en cárceles de Estados Unidos.

Aunque privados de la libertad, las autoridades penitenciarias suelen autorizar menús especiales y actividades recreativas limitadas durante estas fechas, como parte de los protocolos institucionales de fin de año.

“El Chapo” Guzmán: Navidad en la prisión más segura de EUA

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, ha celebrado varias navidades en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

De acuerdo con reportes oficiales, el menú navideño incluyó gallina de Cornualles, macarrones con queso y un postre a base de mantequilla de maní, como parte de la dieta especial que se ofrece a los internos en estas fechas.

“El Mayo” Zambada: cena especial en Brooklyn

Para la Navidad de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada pasó las fiestas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

El menú incluyó gallina de Cornualles al horno, macarrones con queso, salsa de arándanos, panecillos y postre.

Además, se permitieron actividades recreativas como torneos deportivos y juegos de mesa.

Ovidio Guzmán: pavo y postres bajo custodia federal

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, celebró la Navidad en una prisión federal de Estados Unidos antes de colaborar con autoridades.

El centro penitenciario ofreció pavo, macarrones con queso, judías verdes y aderezo de pan de maíz, además de un postre y acceso a juegos de mesa.

Por otra parte, cabe señalar que, aunque los platillos cambian y se incorporan actividades recreativas, las condiciones siguen siendo estrictas.

Comentarios