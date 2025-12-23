Podcast
Nuevo León

Suspenderán carriles de contraflujo por periodo vacacional

La suspensión de los carriles de contraflujo aplicará a partir del jueves 25 de diciembre y se reanudarán el viernes 2 de enero de 2026

  • 23
  • Diciembre
    2025

Por el periodo vacacional, los carriles de contraflujo habilitados en el municipio de Monterrey se suspenderán de manera temporal debido a la baja afluencia vehicular registrada durante estas fechas, informó el Gobierno de Monterrey.

La suspensión aplicará a partir del jueves 25 de diciembre y se reanudarán el viernes 2 de enero de 2026.

De esta manera, dejarán de operar los carriles reversibles de avenida Paseo de los Leones, de poniente a oriente, así como el de Garza Sada, ambos de lunes a viernes en un horario de 06:30 a 08:00 horas.

Asimismo, se suspenderá el carril reversible matutino de avenida Gonzalitos, en sentido de norte a sur.

La medida también aplicará para los carriles reversibles de avenida Chapultepec, de lunes a viernes de 08:30 a 09:00 horas; de Morones Prieto, de 06:30 a 10:00 horas; y el vespertino de Paseo de los Leones, de oriente a poniente, que opera de 16:30 a 21:00 horas.

Además, el municipio informó que el carril reversible dominical que se instala en la Carretera Nacional no operará el próximo 28 de diciembre, y se reanudará el 4 de enero de 2026, siempre y cuando las condiciones del tráfico lo ameriten.


