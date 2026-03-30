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Nuevo León

Proponen vigilar casos de violencia contra adultos mayores en NL

La propuesta plantea incorporar la creación de una base de datos que permita dar continuidad a cada caso mediante visitas o llamadas a las víctimas

  • 30
  • Marzo
    2026

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la protección de las personas adultas mayores, con el objetivo de garantizar un seguimiento efectivo en los casos de violencia que denuncien.

La propuesta plantea modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado, incorporando la creación de una base de datos que permita dar continuidad a cada caso mediante visitas o llamadas a las víctimas, a fin de prevenir que las agresiones se repitan.

Buscan dar seguimiento a casos de violencia

“La vejez no debe convertirse en una etapa de sufrimiento y maltrato; tenemos que garantizar que se viva en entornos seguros y con respeto.
“Cuidar a nuestras personas adultas mayores no es un gesto de buena voluntad; es una responsabilidad del Estado. Cuando se deja solos a quienes más necesitan acompañamiento, el Estado está fallando”, expresó Jesús Elizondo.

El legislador subrayó que la iniciativa busca no solo atender las denuncias, sino también darles continuidad para evitar la reincidencia de los agresores.

Prevalece violencia en entornos cercanos

De acuerdo con cifras compartidas por el diputado, una de cada seis personas mayores de 60 años ha sido víctima de algún tipo de abuso en su entorno comunitario.

Además, un estudio de 2023 señala que en México, al menos el 32.1% de los cerca de 18 millones de adultos mayores ha sufrido algún tipo de maltrato.

Este tipo de violencia suele originarse dentro del círculo cercano, principalmente por parte de hijos, parejas u otros familiares directos.

Enfoque en dignidad y protección

Con esta reforma, se busca fortalecer de manera integral los derechos de este sector de la población, reconociendo su dignidad, autonomía y valor social, además de garantizar condiciones de vida más seguras.


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