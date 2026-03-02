Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Ratifican alta seguridad en créditos del estado de Nuevo León

La evaluación positiva se suma al análisis reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ratificó la solvencia financiera de Nuevo León

HR Ratings calificó como estable el manejo de pago de créditos que mantiene el estado de Nuevo León con instituciones financieras y con Banobras, al confirmar altos niveles de seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones.

En un primer reporte, la calificadora otorgó la evaluación HR AAA (E) con Perspectiva Estable a la línea de crédito global municipal, lo que indica que el riesgo de incumplimiento es prácticamente inexistente.

Créditos con Banobras mantienen máxima calificación

La empresa también otorgó una calificación similar a seis créditos bancarios contratados por el estado con Banobras, los cuales tienen como fuente de pago el Fondo General de Participaciones.

De acuerdo con la evaluación, estos préstamos cuentan con el nivel más alto de seguridad crediticia y presentan una probabilidad mínima de impago.

Proyección de mayores participaciones favorece la evaluación

El reporte señala que la evaluación favorable se sustenta en el incremento proyectado en el Fondo General de Participaciones, recursos que el estado recibe de la federación.

Se estima que este fondo registre un crecimiento de 7.3 por ciento durante este año. Además, se prevé una reducción en las tasas de interés, que pasarían de 7.3 a 6.5 por ciento, lo que también fortalece las condiciones financieras.

Otros créditos también reciben evaluación positiva

En un análisis adicional, HR Ratings ratificó las calificaciones de HR AAA (E) para cinco créditos y de HR AA+ (E) para uno más, todos con Perspectiva Estable.

Estos financiamientos fueron contratados por el estado de Nuevo León con instituciones bancarias como Banco del Bajío, BBVA y Banobras.

En estos casos, la fuente de garantía de pago también corresponde al Fondo General de Participaciones del estado.

Créditos respaldados por el FAFEF conservan evaluación

Adicionalmente, la calificadora mantuvo la evaluación HR AAA (E) con Perspectiva Estable para dos créditos bancarios estructurados contratados con Banobras.

En estos financiamientos, la fuente de pago es el FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas), mecanismo utilizado para respaldar compromisos financieros estatales.

Hacienda también mantiene evaluación favorable

En el último reporte del semáforo del Sistema de Alertas de la dependencia federal, la entidad aparece en color verde, indicador que refleja niveles de deuda considerados óptimos.

Esta clasificación señala que la deuda pública estatal se mantiene dentro de parámetros adecuados y con una capacidad de pago sólida frente a los ingresos locales.


