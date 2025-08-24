Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_24_at_9_33_23_PM_0b09afe0ca
Nuevo León

Reconoce Apodaca labor de bomberos de Nuevo León

César Garza reconoció a los bomberos estatales, así como el compromiso para apoyar y aportar en las actividades que realizan en el marco del Día del Bombero

  • 24
  • Agosto
    2025

El alcalde de Apodaca, César Garza, reconoció la labor de bomberos de Nuevo León, así como el compromiso para apoyar y aportar en las actividades que realizan en el marco del Día del Bombero.

Garza indicó que celebrar este día es de alta relevancia social en la ciudad, porque el impacto positivo que tienen los bomberos en la comunidad es algo que no se puede cuantificar y siempre están ahí cuando se necesitan.

El edil recordó cuando en el municipio en un solo día hubo alrededor de 20 incendios y los bomberos siempre dieron respuesta oportuna en los lugares donde más peligraba la ciudadanía.

“Es algo que reconocemos, algo que valoramos y también respetamos el compromiso con Bomberos de Nuevo León para apoyar y aportar en esta gran labor que realizan”, informó Garza a través de un comunicado.

Agregó que tienen que reconocer no solamente los gobiernos municipales, sino toda la sociedad, cómo Bomberos de Nuevo León es una corporación profesional que siempre está atenta a las emergencias.

“Los felicito enormemente por su trabajo, y cuenten con el Municipio de Apodaca; estamos muy felices de que estén el día de hoy aquí y sigamos avanzando y sirviendo a nuestra comunidad”, señaló.

En el evento estuvieron Alfonso Barragán, presidente del Patronato de Bomberos de Nuevo León; Guillermo Dillan, director de la corporación; Alejandro Tovar, director de Protección Civil de Apodaca; el diputado local Héctor Morales y Vianey Zambrano, presidenta del DIF municipal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_45_24_PM_1_94b959f8b5
Accidente deja un lesionado en la carretera Monterrey-Saltillo
nl_incendios_50f574110b
Vive la urbe regia una jornada intensa de incendios
7ae2a4b6_3e1e_43af_b875_ffc141415f63_c5bb7c1469
Moviliza derrame de ácido clorhídrico en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_21_at_6_05_21_PM_436dbbc288
Descifran pensamientos y los convierten en lenguaje
Se_forma_tormenta_tropical_Juliette_en_costas_del_Pacifico_803e2d9f26
Se forma tormenta tropical Juliette en costas del Pacífico
Dan_298_anos_de_carcel_a_uno_de_los_asesinos_del_hijo_de_Javier_Sicilia_f1db8889e1
Dictan 298 años de cárcel por asesinar a hijo de Javier Sicilia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T113131_162_04bc7a25f0
Falla sistema de pago con tarjeta en supermercados
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'
publicidad
×