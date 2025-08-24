Reconoce Apodaca labor de bomberos de Nuevo León

El alcalde de Apodaca, César Garza, reconoció la labor de bomberos de Nuevo León, así como el compromiso para apoyar y aportar en las actividades que realizan en el marco del Día del Bombero.

Garza indicó que celebrar este día es de alta relevancia social en la ciudad, porque el impacto positivo que tienen los bomberos en la comunidad es algo que no se puede cuantificar y siempre están ahí cuando se necesitan.

El edil recordó cuando en el municipio en un solo día hubo alrededor de 20 incendios y los bomberos siempre dieron respuesta oportuna en los lugares donde más peligraba la ciudadanía.

“Es algo que reconocemos, algo que valoramos y también respetamos el compromiso con Bomberos de Nuevo León para apoyar y aportar en esta gran labor que realizan”, informó Garza a través de un comunicado.

Agregó que tienen que reconocer no solamente los gobiernos municipales, sino toda la sociedad, cómo Bomberos de Nuevo León es una corporación profesional que siempre está atenta a las emergencias.

“Los felicito enormemente por su trabajo, y cuenten con el Municipio de Apodaca; estamos muy felices de que estén el día de hoy aquí y sigamos avanzando y sirviendo a nuestra comunidad”, señaló.

En el evento estuvieron Alfonso Barragán, presidente del Patronato de Bomberos de Nuevo León; Guillermo Dillan, director de la corporación; Alejandro Tovar, director de Protección Civil de Apodaca; el diputado local Héctor Morales y Vianey Zambrano, presidenta del DIF municipal.

Comentarios