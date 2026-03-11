Podcast
Nuevo León

Reconocen a oficial por resguardar a menores alcoholizados

La oficial dijo sentirse honrada por este reconocimiento e invitó a sus compañeros policías a no tener miedo de aplicar los reglamentos

  • 11
  • Marzo
    2026

El Congreso del Estado reconoció a la oficial Karla Chairez perteneciente a la policía de San Nicolás, luego de resguardar a dos menores de edad que conducían en estado de ebriedad.

La propuesta del reconocimiento fue hecha por el diputado del PAN, Mauro Guerra, quien destacó el actuar de la oficial, que a pesar de lo que se dijo que presuntamente estaba abusando de su autoridad, ella sólo cumplió con los protocolos correspondiente.

“Este reconocimiento que hoy entregamos a Karla Catalina Chairez Cortés es profundamente merecido por su actuación, por su temple y por su compromiso con su deber.

“Sin embargo, también queremos que este momento sirva para algo más. Que sirva para reconocer, a través de Karla, a todas y todos los policías de Nuevo León que todos los días salen a la calle con el compromiso de servir a nuestra sociedad”, dijo el diputado Mauro Guerra.

Me siento muy orgullosa_ Chairez Cortés

En entrevista, la oficial dijo sentirse honrada por este reconocimiento e invitó a sus compañeros policías a no tener miedo de aplicar los reglamentos solo por que están siendo grabados.

“Me siento muy orgullosa, mis hijos también están muy orgullosos.

“Muchos de mis compañeros policías siempre me dicen que le dan miedo que los graben, pero que no pasa nada mientras hagamos bien nuestro trabajo, las cámaras no son un enemigo, porque así se demuestra que sacamos adelante nuestro trabajo”, dijo Chairez.

 


