Reconocen innovación tecnológica con Premio Tecnos Nuevo León 4.0
La secretaria de Economía, Betsabé Rocha resaltó la importancia del reconocimiento para las empresas en dichos sectores
El Gobierno del Estado otorgó este lunes el Premio Tecnos Nuevo León 4.0 a 10 proyectos de innovación industrial para reconocer a empresas, instituciones y emprendedores que desarrollaron propuestas relacionadas con tecnologías avanzadas.
Estas son las cuatro categorías galardonadas
En la ceremonia se brindaron los premios en las siguientes categorías:
Ciudad Inteligente
- "Sovra: La infraestructura pública de confianza digital", Sorva
- “Generation TIncluye Tech”, de Generation Mexico
- “Parque 5.0 – Smart & Green Hub”, de AYM Global
- “Gemelo digital de la movilidad”, del Tecnológico de Monterrey
Desarrollo y Transformación en Industria
- “M.A.I.C. (Control Maestro con Inteligencia Artificial)”, de CEMEX
- “FRELIA – Asistente virtual inteligente para soporte y fallas en automatización industrial”, de Frenkel Engineering
- “ALMA System”, de Kia México
- “Desarrollo y Transformación en Industria: Integración de Robótica autónoma y Machine Learning para la construcción 4.0”, de GP Construcción
- “Ecosistema de manufactura aditiva metálica por alambre mediante una plataforma colaborativa digital” , del Tecnológico de Monterrey
- “Holoscopia”, de Skye Group
Casos Prácticos Aplicados con enfoque en Sostenibilidad
- “Hem 4.0 (Monitoreo y Gestión remota de equipos HVAC y Refrigeración)”, de Eureka Ventures
- “Integración de Sistema Energy Manager Pro, Industria 4.0”, de Autycom
- “Polycrete by WAS Co”, de CO WAS S.A.P.I. de C.V. (WAS Company)
- “AI Smart Vision Safety System”, de Kia México
Proyectos en Desarrollo
- “Método para producir un prototipo de biofármaco innovador con el ARNms de HCH encapsulado en LNPs”, por Vitagénesis S.A. de C.V.
- “CRISPR-FRESH”, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Resaltan importancia de reconocimiento industrial
La secretaria de Economía, Betsabé Rocha resaltó la importancia del reconocimiento para la industrial de innovación y tecnología.
“En Nuevo León impulsamos el talento, la tecnología y la innovación como pilares de nuestra competitividad”, dijo la Secretaria, “por eso reconocemos quienes están transformando los procesos productivos y fortaleciendo el ecosistema tecnológico del estado”.
En el evento participaron Luis Hernández Echávez, presidente del Consejo Rector de Nuevo León 4.0; Gloria Morales, secretaria de Administración; Rosario Nolasco, secretaria ejecutiva del Fideicomiso para la Educación la Ciencia y la Tecnología, y Carlos Serna, subsecretario de Desarrollo Económico; así como el diputado Mario Salinas.
El Premio Tecnos se estableció en 1993 para reconocer proyectos relacionados con tecnologías avanzadas. Desde entonces, más de 3,000 proyectos se han vuelto partícipes y se han entregado más de 170 preseas.
Esta iniciativa forma parte de las acciones para promover el desarrollo tecnológico, la transformación digital y la vinculación entre gobierno, sector empresarial y academia.
