Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
policia_fuerza_civil_ab126e76da
Nuevo León

Reducen 39% de delitos en Nuevo León frente a registro 2025

Con base a los delitos relacionados con robo, en cualquiera de sus modalidades, se presentó una disminución del 78% frente a lo registrado el año anterior

  • 14
  • Enero
    2026

La Mesa de Construcción de la Paz informó que se presentó una reducción en el índice de delitos de 39%, en comparación a lo registrado durante 2025.

De acuerdo con los datos presentados durante la reunión en la Mesa de Construcción de Paz de Nuevo León, se notificaron 20 homicidios, 13 menos a los establecidos en el mismo periodo.

Imagen1.jpg

Aseguran que el promedio diario de homicidios se mantuvo en 1.5, el cual ha sido consistente durante los últimos seis meses. Esto representa 75% menos de homicidios diarios frente a lo registrado en mayo 2024, mes en el que se reportó la mayor cantidad de estas incidencias.

Con respecto al resto de los delitos con respecto al año anterior, se registró que los robos, en cualquiera de sus modalidades, bajaron de 37 a 29 reportes por día. Mientras que los cometidos por violencia de género se mantuvieron en 65.

Gobernador pide reforzar estrategias ante resultados

El gobernador Samuel García pidió reforzar las estrategias de contención del delito, con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad, mismas que sustentan a los policías locales en los primeros lugares de percepción ciudadana.

Esta Mesa de Construcción por la Paz se confirmar por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, incluido Gobierno del Estado de Nuevo León, Fuerza Civil, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Centro Nacional de Inteligencia y Agencia Estatal de Investigaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2025_12_17_173442_5f0476e3bc
Reconocen coordinación de seguridad entre federación y Coahuila
ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad
ffe2d320_7027_40f3_a8c8_5ea63352ee00_c178c812b8
Destacan el 2025 como el año de la seguridad pública en NL
publicidad

Últimas Noticias

inter_alcaldesa_nuuk_groenlandia_b274bf79d2
Groenlandia defenderá su identidad ante amenazas de Trump
inter_delcy_rodriguez_767b465b30
Delcy Rodríguez pide inversión extranjera en industria petrolera
Whats_App_Image_2026_01_15_at_6_52_07_PM_9436b1f46b
Saltillo establece sanciones a grupos que dañan el medio ambiente
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
04bbeadf_ce60_4ffc_8c0f_a49e7da125f0_e6a650398f
Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio carnívoro
publicidad
×