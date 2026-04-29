Alerta en Coahuila por gusano barrenador cerca de su frontera

La presencia del gusano barrenador del ganado (GBG) en Zacatecas, a solo 20 kilómetros de los límites con Coahuila, encendió las alertas sanitarias en la entidad, donde autoridades ya intensifican acciones para evitar su ingreso.

La Secretaría de Desarrollo Rural, confirmó que además del caso detectado en un bovino, ya se han capturado moscas hembras de la especie Cochliomyia hominivorax —responsable de transmitir la enfermedad— en trampas colocadas en la zona limítrofe, lo que incrementa el riesgo de dispersión hacia territorio coahuilense.

La dependencia advirtió que las condiciones actuales de calor y humedad favorecen el desplazamiento natural del insecto, por lo que se considera inminente su posible entrada si no se contienen los brotes cercanos.

Ante este escenario, el Gobierno del Estado mantiene coordinación con autoridades federales como la SADER, SENASICA y la Comisión de Protección Pecuaria, así como con la Unión Ganadera Regional y municipios, para implementar un cerco preventivo en zonas de riesgo.

Entre las acciones destacan la instalación de 62 trampas especializadas, campañas de información dirigidas a productores, regulación en la movilización de ganado proveniente de estados afectados, así como la aplicación de tratamientos preventivos en animales expuestos.

Además, se han colocado trampas con cebos atrayentes en áreas de manejo ganadero para reducir la población de la mosca transmisora y detectar oportunamente posibles brotes.

Las autoridades rurales hicieron el llamado a los ganaderos y a la población a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, al señalar que la detección temprana será clave para evitar afectaciones mayores en la sanidad animal y en la actividad pecuaria del estado.

Asi mismo reiteraron que la prioridad es contener el avance del gusano barrenador y proteger uno de los sectores productivos más importantes de Coahuila.

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