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Nuevo León

Reforzarán patrullaje en San Pedro tras asesinato de joven

Autoridades acordaron trabajar de manera coordinada con el municipio para fortalecer la presencia policial en el sector del crimen y en otras zonas estratégicas

  • 17
  • Abril
    2026

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que se reforzarán los patrullajes y labores de vigilancia en el municipio de San Pedro Garza García, luego de la ejecución de un joven de 26 años registrada en la zona de Arboleda.

Tras ser cuestionado sobre si habrá un despliegue especial de unidades, el funcionario explicó que durante la semana se acordó trabajar de manera coordinada con el municipio para fortalecer la presencia policial en ese sector y en otras zonas estratégicas.

“Se acordó en colaboración con el municipio trabajar de manera conjunta reforzando actividades de vigilancia. La Fiscalía está realizando sus actividades de investigación y nosotros seguiremos de manera permanente tanto en este municipio como en otros más”, señaló.

Escamilla Vargas destacó que la coordinación entre corporaciones municipales y estatales ha sido una de las principales fortalezas de la estrategia de seguridad implementada en Nuevo León.

Respecto a recientes incursiones detectadas en la zona rural del estado, el secretario indicó que se trata de acciones derivadas de trabajos de inteligencia para anticipar movimientos de grupos criminales que buscan ingresar al área metropolitana.

“La inteligencia trabaja de manera permanente. Nosotros anticipamos la presencia de estos grupos criminales y, como sabemos, la Operación Muralla tiene por objeto evitar que ingresen al área metropolitana”, explicó.

Añadió que cuando se detecta la intención de ingreso de células delictivas, se activan protocolos inmediatos y, en caso necesario, se aplica el uso legítimo de la fuerza.

“Cuando se tiene información de inteligencia de que un grupo pretende ingresar, es rápidamente detectado. Si es necesario aplicar protocolos del uso de la fuerza, se hace. Los resultados han sido positivos para el Estado porque estos grupos no ingresan al área metropolitana”, puntualizó.

El reforzamiento en San Pedro ocurre tras el homicidio de un joven de 26 años en una de las zonas de mayor plusvalía del municipio, hecho que ya es investigado por las autoridades ministeriales.


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