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Nuevo León

Refuerza Estado y Municipio operativos tras homicidio en Arboleda

El incidente activó las alertas de seguridad en el estado, llevando a las autoridades a desplegar operativos conjuntos entre la Policía municipal y la Sedena

  • 17
  • Abril
    2026

La ejecución de un joven en San Pedro Garza García encendió las alertas de seguridad en Nuevo León, reconoció el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, quien informó que ya se desplegaron operativos coordinados con la Policía municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional para prevenir nuevos hechos violentos.

"Por supuesto, todo este tipo de actos prende alarmas. Nosotros somos convencidos de que la seguridad es de mejora continua. Debemos estar muy al pendiente de este tipo de sucesos”, declaró el funcionario estatal.

Flores Serna señaló que, tras el ataque armado, las autoridades activaron acciones inmediatas de vigilancia y patrullaje en distintos sectores del municipio, con el objetivo de inhibir la presencia criminal y localizar a los responsables.

“Ya se tomaron acciones, están actuando coordinados con la Policía municipal y con la Secretaría de Defensa para hacer operativos en conjunto”, afirmó.

El secretario general de Gobierno destacó que existe plena coordinación con el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah Giacoman para enfrentar cualquier situación que altere la tranquilidad del municipio.

“Quiero ser muy claro que esto es en coordinación y colaboración con el alcalde de San Pedro. Tenemos una buena relación laboral y estamos haciendo estos patrullajes en conjunto para evitar este tipo de sucesos”, puntualizó.

La ejecución ocurrió en días recientes afuera del complejo Arboleda, sobre la avenida del Roble, donde un joven originario de Sinaloa fue atacado a balazos, hecho que provocó una intensa movilización policiaca en una de las zonas de mayor plusvalía del área metropolitana.


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