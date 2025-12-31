Podcast
refuerzan_proteccion_civil_temperaturas_bajas_7c0bc3f380
Nuevo León

Refuerzan apoyos ante bajas temperaturas en Guadalupe

Las acciones continuaron durante la madrugada donde se concentran familiares de pacientes hospitalizados que permanecen por varias horas

  • 31
  • Diciembre
    2025

Las temperaturas de un solo dígito registradas en Guadalupe activaron recorridos preventivos por parte de Protección Civil municipal para brindar apoyo a personas expuestas al frío en distintos puntos del municipio.

Uno de los primeros puntos atendidos fue el exterior de la Tesorería Municipal, donde ciudadanos aguardaban para realizar el pago del impuesto predial 2026.

En el lugar se repartieron bebidas calientes y cobijas para mitigar las bajas temperaturas durante la espera.

elemento-de-protección-civil .jpg

Las acciones continuaron durante la madrugada con la activación del denominado “Operativo Carrusel” en la Clínica 4 del IMSS, donde se concentran familiares de pacientes hospitalizados que permanecen por varias horas en el exterior del inmueble.

El recorrido se extendió al primer cuadro de la ciudad y a clínicas cercanas, donde también se entregaron mantas y chocolate caliente a personas que permanecían a la intemperie.

repartición-de-chocolate-2025 .jpg

Autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada sobre los pronósticos del clima y tomar medidas preventivas, como abrigarse adecuadamente, a fin de reducir riesgos a la salud durante esta temporada de frío.


